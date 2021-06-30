"Уму непостижимо", - Кулеба ответил Путину на заявления, сделанные на "Прямой линии" (видео)

В ходе обращения дипломат ответил президенту РФ на слова о "внешнем управлении". При этом он напомнил, что русские в Украине – национальное меньшинство.

Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Русские – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. "Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Так дипломат ответил на слова президента РФ Владимира Путина, который во время прямой линии с россиянами много говорил и об Украине.

В частности, Путин опять вспомнил законопроект, который президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду, в котором русский народ не включен в число коренных на территории Украины.

"Это просто уму непостижимо. Испокон веков здесь (в Украине. – Ред.) жили русские люди, теперь они объявляются некоренными", – заявил Владимир Путин.

Также Путин повторил свой тезис, что украинцы и русские – это один народ. В качестве примера он привел Израиль.

"Евреи в Израиль приезжают из Африки, Европы, других стран. Из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают говорящие на идише, а не на иврите. Вроде не похожи друг на друга, но все равно еврейские народ дорожит своим единством", – считает президент РФ.

На что Кулеба возразил: украинцы и россияне – два разных народа. "Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории", – пояснил он.

Глава украинского МИДа считает, что полную ответственность за провал отношений между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, "который развязал агрессию".

Путин также заявил, что "Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже".

На это Кулеба ответил, что "когда Путин заводит старую песню про "внешнее управление", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве".

"Позиция президента Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", – написал он.

Отметим, что четких общепринятых характеристик понятия "коренные народы" в международном праве нет. Декларация о правах коренных народов, принятая ООН в 2007 году, также не содержит определения понятия "коренные народы".

В ООН приводят такое рабочее определение: "Коренной народ состоит из потомков народов, которые проживали на территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое положение. В настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются".

Коренные народы живут во всех частях Земли: к ним относятся, например, эвенки, эскимосы и алеуты, саамы, маори и др. Всего в мире их насчитывается около 300 млн человек.

В законодательстве Российской Федерации для обозначения этих людей используют термины "коренные малочисленные народы" и "малочисленные народы".

Напомним, что год назад Путин написал большую статью, в которой изложил свой оригинальный взгляд на причины начала Второй мировой войны.