"В Москве ходили бы гривны": Зеленский ответил на слова Путина о "едином народе"

Глава государства ответил на основные тезисы президента РФ, озвученные им во время "Прямой линии" и касающиеся Украины.

Украинцы и россияне – точно не один народ, хотя у них есть много общего: часть истории, память, соседство, родственники, победа над фашизмом и трагедии.

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Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил президент Владимир Зеленский, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и русские – "единое целое".

Глава государства допускает, что что-то общее между этими народами возможно в будущем, если еще не поздно остановить "тотальное разделение между нашими странами".

"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ, у каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории", – считает Зеленский.

Также президент ответил на утверждение Путина, что Украина якобы находится под внешним управлением.

"Тезисы о "внешнем управлении" – пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России. В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", – утверждает Зеленский.

Коснулся глава государства и вопроса "военного освоения" Украины, о котором также утверждал Путин.

"Тема нашей активной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества очень беспокоит россиян. Это выглядит как навязчивая идея. Форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, "Sea Breeze" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"?", – подытожил Зеленский.

Напомним, Украина, по словам президента РФ Владимира Путина, не вошла в список недружественных стран России в связи с тем, что украинский народ якобы не является недружественным для РФ.

Сообщалось также, что на заявления, сделанные Путиным на "Прямой линии", ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.