41% жителів України підтримують слова Путіна про те, що "росіяни й українці — один народ"

Із заявою президента РФ солідарні більше половини учасників опитування на Сході та Півдні країни.

Більше 40% українців згодні із заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що "росіяни й українці — один народ, який належить до одного історичного та духовного простору". Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", який провели з 23 по 25 липня 2021 року.

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Так, 41% респондентів відповіли, що вони "згодні" з такою заявою Путіна, а 55% — що "не згодні".

Ще 4% опитаних вагалися з відповіддю на це питання.

[ + – ] 55% опитаних не згодні зі словами Путіна про "братські народи"

Варто зазначити, що "погодилися" зі словами Путіна більше половини жителів Сходу (65%) та Півдня (56%) України. Серед виборців партії ОПЗЖ солідарних із заявою президента РФ 86%, політсили "Наші" — 85%, "Партії Шарія" — 82%.

[ + – ] Згодні із заявою президента РФ більше половини жителів сходу та півдня України Фото: скриншот

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Зазначимо, результати цього ж соцопитування показали, що в трійку лідерів за президентським рейтингом входять нинішній керівник України Володимир Зеленський, нардеп від "Євросолідарності" Петро Порошенко і парламентарій від "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Варто зазначити, що майже половина респондентів заявили, що ні за яких обставин не проголосували б за Порошенка на виборах глави держави.

Нагадаємо, про те, що "росіяни й українці — один народ" Путін написав у своїй статті про Україну. Пізніше повідомлялося, що твір президента РФ зробили обов'язковим для вивчення серед російських військовослужбовців.