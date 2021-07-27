41% жителей Украины поддерживают слова Путина о том, что "русские и украинцы - один народ"

С заявлением президента РФ солидарны более половины участников опроса на Востоке и Юге страны.

Более 40% украинцев согласны с заявлением президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что "русские и украинцы — один народ, принадлежащий к одному историческому и духовному пространству". Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который провели с 23 по 25 июля 2021 года.

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Так, 41% респондентов ответили, что они "согласны" с таким заявлением Путина, а 55% — что "не согласны".

Еще 4% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

[ + – ] 55% опрошенных не согласны со словами Путина о "братских народах"

Примечательно, что "согласились" со словами Путина более половины жителей Востока (65%) и Юга (56%) Украины. Среди избирателей партии ОПЗЖ солидарных с заявлением президента РФ 86%, политсилы "Наши" — 85%, "Партии Шария" — 82%.

[ + – ] Согласны с заявлением президента РФ более половины жителей востока и юга Украины Фото: скриншот

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Отметим, результаты этого же соцопроса показали, что в тройку лидеров по президентскому рейтингу входят нынешний руководитель Украины Владимир Зеленский, нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко и парламентарий от "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Примечательно, что почти половина респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко на выборах главы государства.

Напомним, о том, что "русские и украинцы — один народ" Путин написал в своей статье об Украине. Позже сообщалось, что произведение президента РФ сделали обязательным для изучения среди российских военнослужащих.