"Напряженности нет": Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной

По словам Александра Лукашенко, Беларусь отводит войска на южных границах в места постоянной дислокации.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко в субботу посетил совещание в районе, расположенном близко к украинской границе. Он заявил, что отдает приказ о выводе белорусских войск, поскольку напряжение в регионе было устранено. Об этом сообщило белорусское государственное агентство BELTA.

Лукашенко сообщил, что напряженность на границе с Украиной была устранена после недавней значительной эскалации ситуации, на которую белорусская сторона была вынуждена реагировать.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", – заявил Лукашенко.

По его словам, в стране "нет никаких осложнений с украинцами".

Лукашенко поручил отвести войска на южных границах в места постоянной дислокации.

"Не должно быть никаких лишних мер", – сказал он.

Также в Минобороны Беларуси заявили о немедленном отводу войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Напомним, 9 июля в Беларуси на полигоне "Брестский" состоялось открытие совместных антитеррористических учений с Китаем "Атакующий сокол".

11 июля "Беларускі Гаюн" сообщил, что Беларусь построит на границе с Украиной две новые пограничные заставы — одну в Карповке, другую — в Свечке.