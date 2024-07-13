"Напряженности нет": Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной
По словам Александра Лукашенко, Беларусь отводит войска на южных границах в места постоянной дислокации.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко в субботу посетил совещание в районе, расположенном близко к украинской границе. Он заявил, что отдает приказ о выводе белорусских войск, поскольку напряжение в регионе было устранено. Об этом сообщило белорусское государственное агентство BELTA.
Лукашенко сообщил, что напряженность на границе с Украиной была устранена после недавней значительной эскалации ситуации, на которую белорусская сторона была вынуждена реагировать.
"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", – заявил Лукашенко.
По его словам, в стране "нет никаких осложнений с украинцами".
Лукашенко поручил отвести войска на южных границах в места постоянной дислокации.
"Не должно быть никаких лишних мер", – сказал он.
Также в Минобороны Беларуси заявили о немедленном отводу войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Напомним, 9 июля в Беларуси на полигоне "Брестский" состоялось открытие совместных антитеррористических учений с Китаем "Атакующий сокол".
11 июля "Беларускі Гаюн" сообщил, что Беларусь построит на границе с Украиной две новые пограничные заставы — одну в Карповке, другую — в Свечке.