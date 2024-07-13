Беларусь готовит провокации на границе с Украиной, чтобы показать китайцам свою силу, — ЦНС

По данным Центра нацсопротивления, белорусские силовики планируют "успешно предотвращать вооруженные провокации" на границе, а после этого попытаться обвинить во всем Украину.

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Белорусские силовые ведомства готовят провокации на границе с Украиной под чужим флагом, чтобы показать китайцам способность собственных органов безопасности реагировать на "неожиданные" угрозы. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предупредят с целью показать китайским коллегам свои возможности", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что с 8 по 19 июля на территории Беларуси проходят первые совместные "антитеррористические" учения белорусских сил специальных операций и военнослужащих Китая.

Накануне учений заместитель начальника генерального штаба ВС Беларуси Владимир Куприянюк заявил об угрозе вооруженных провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах".

"Это заявление было призвано подготовить информационное поле для проведения белорусской стороной собственных провокаций, ведь ей будет крайне выгодно в контексте вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений с НОАК (Народно-освободительная армия Китая, — ред.) показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы", — пояснили в ЦНС.

По данным Центра нацсопротивления, в планах у белорусских силовиков "успешно предотвращать вооруженные провокации" вдоль украинско-белорусской границы, после чего они попытаются обвинить во всем Украину.

Напомним, 9 июля в Беларуси на полигоне "Брестский" состоялось открытие совместных антитеррористических учений с Китаем "Атакующий сокол".

11 июля "Беларускі Гаюн" сообщил, что Беларусь построит на границе с Украиной две новые пограничные заставы — одну в Карповке, другую — в Свечке.