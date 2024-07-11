Беларусь построит две новые пограничные заставы на границе с Украиной (карта)

Новые заставы появятся на границе с Киевской и Черниговской областями. Такое решение принял Государственный пограничный комитет Беларуси. Всего планируют построить 9 застав.

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На границе с Украиной Беларусь построит две новые пограничные заставы — одну в Карповке, другую — в Свечке. Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что такое решение принял Государственный пограничный комитет Беларуси. Он запланировал подготовку к строительству двух новых пограничных застав.

Так, ведомство планирует закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для следующих объектов:

Возведение комплекса пограничной заставы в населенном пункте Карповка, Лоевский район;

Возведение комплекса пограничной заставы в населенном пункте Свеча, Наровлянский район.

Беларусь построит 2 новые заставы

Застава в Карповке была образована в сентябре 2017 г. и входит в состав пограничной комендатуры "Лоев" Гомельской пограничной группы. Обеспечивает охрану участка границы с Украиной протяженностью 29,5 км, проходящего по реке Сож. Часть заставы расположена на суше, часть — на воде.

В Наровлянском районе в Свечке застава будет сформирована с нуля и войдет в состав Мозырского пограничного отряда и станет девятой по счету в структуре отряда.

В марте 2024 года в Беларуси на участке Мозырского пограничного отряда открыли пограничную заставу "Боровое", которую профинансировало за свой счет "союзное государство".

Всего с 2022 г. только в Гомельской области было построено/реконструировано/анонсировано строительство уже 9 пограничных застав. Строительство новых пограничных застав на белорусско-украинской границе происходит также в Брестской области.

Напомним, что в Беларуси на полигоне "Брестский" состоялось открытие совместных антитеррористических учений "Атакующий сокол", в которых принимают участие военнослужащие из Китая.