Білорусь побудує дві нові прикордонні застави на кордоні з Україною (карта)

Нові застави з'являться на кордоні з Київщиною та Чернігівщиною. Таке рішення ухвалив Державний прикордонний комітет Білорусі. Всього планують збудувати 9 застав.

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На кордоні з Україною Білорусь збудує дві нові прикордонні застави — одну в Карпівці, іншу — в Свічці. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що таке рішення ухвалив Державний прикордонний комітет Білорусі. Він запланував підготовку до будівництва двох нових прикордонних застав.

Так, відомство планує закупити "інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю" для наступних об'єктів:

Зведення комплексу прикордонної застави у населеному пункті Карпівка, Лоївський район;

Зведення комплексу прикордонної застави у населеному пункті Свічка, Наровлянський район.

Білорусь збудує 2 нові застави

Застава в Карпівці була утворена у вересні 2017 р. і входить до складу прикордонної комендатури "Лоїв" Гомельської прикордонної групи. Забезпечує охорону ділянки кордону з Україною протяжністю 29,5 км, що проходить річкою Сож. Частина застави розташована на суші, частина — на воді.

В Наровлянському районі в Свічці заставу буде сформовано з нуля, і вона увійде до складу Мозирського прикордонного загону і стане дев'ятою за рахунком у структурі загону.

В березні 2024 року в Білорусі на ділянці Мозирського прикордонного загону відкрили прикордонну заставу "Борове", яку профінансувала своїм коштом "союзна держава".

Всього з 2022 р. тільки в Гомельській області було збудовано/реконструйовано/анонсовано будівництво вже 9 прикордонних застав. Будівництво нових прикордонних застав на білорусько-українському кордоні відбувається також у Брестській області.

Нагадаємо, що у Білорусі на полігоні "Брестський" відбулося відкриття спільних антитерористичних навчань "Атакуючий сокіл", у яких беруть участь військовослужбовці з Китаю.