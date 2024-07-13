Білорусь готує провокації на кордоні з Україною, аби показати китайцям свою силу, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, білоруські силовики планують "успішно запобігати збройним провокаціям" на кордоні, а після цього спробувати звинуватити у всьому Україну.

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Білоруські силові відомства готують провокації на кордоні з Україною під чужим прапором, щоб показати китайцям здатність власних органів безпеки реагувати на "несподівані" загрози. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що з 8 по 19 липня на території Білорусі проходять перші спільні "антитерористичні" навчання білоруських сил спеціальних операцій та військовослужбовців Китаю.

Напередодні навчань заступник начальника генерального штабу ЗС Білорусі Володимир Купріянюк заявив про загрозу збройних провокацій "в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах".

"Ця заява була покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій, адже їй буде вкрай вигідно в контексті вступу білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з НВАК (Народно-визвольна армія Китаю, — ред.) показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози", — пояснили в ЦНС.

За даними Центру нацспротиву, в планах у білоруських силовиків "успішно запобігати збройним провокаціям" вздовж українсько-білоруського кордону, після чого вони спробують звинуватити у всьому Україну.

Нагадаємо, 9 липня у Білорусі на полігоні "Брестський" відбулося відкриття спільних антитерористичних навчань з Китаєм "Атакуючий сокіл".

11 липня "Беларускі Гаюн" повідомив, що Білорусь побудує на кордоні з Україною дві нові прикордонні застави — одну в Карпівці, іншу — в Свічці.