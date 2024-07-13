"Напруженості немає": Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною

За словами Олександра Лукашенка, Білорусь відводить війська на південних кордонах у місця постійної дислокації.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко в суботу відвідав нараду в районі, розташованому близько до українського кордону. Він заявив, що віддає наказ про виведення білоруських військ, оскільки напругу в регіоні було усунуто. Про це повідомило білоруське державне агентство BELTA.

Лукашенко повідомив, що напруженість на кордоні з Україною було усунуто після нещодавньої значної ескалації ситуації, на яку білоруська сторона була змушена реагувати.

"Після нашої певної роботи українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону", — заявив Лукашенко.

За його словами, у країні "немає жодних ускладнень з українцями".

Лукашенко доручив відвести війська на південних кордонах у місця постійної дислокації.

"Не повинно бути ніяких зайвих заходів", — сказав він.

Також у Міноборони Білорусі заявили про негайне відведення військ на південних рубежах у місця постійної дислокації.

Нагадаємо, 9 липня в Білорусі на полігоні "Брестський" відбулося відкриття спільних антитерористичних навчань із Китаєм "Атакуючий сокіл".

11 липня "Беларускі Гаюн" повідомив, що Білорусь побудує на кордоні з Україною дві нові прикордонні застави — одну в Карпівці, іншу — у Свічці.