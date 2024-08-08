В июле на территорию Беларуси залетали 9 российских "Шахедов", — Гаюн (карта)

Минимум девять беспилотников типа Shahed-131/136 в июле пересекали государственную границу Беларуси. Один из них взорвался, а другой — пропал.

Related video

На протяжении прошлого месяца в воздушное пространство Беларуси неоднократно залетали российские дроны, которые запускались в ходе нанесения ракетных ударов по территории Украины. Об этом сообщает канал мониторинга военной активности "Беларускі Гаюн".

Всего, по информации аналитиков канала, на территорию РБ залетали, как минимум, 9 единиц Shahed-136/131, из которых:

1 взорвался и упал в Беларуси;

7 улетели на территорию Украины;

судьба 1 неизвестна.

Как отмечается, большинство дронов после захода в воздушное пространство Беларуси разворачивались и улетали на территорию Украины, однако два залетели вглубь страны.

К примеру, ночью 13 июля один из заблудившихся аппаратов пролетел более 350 км вплоть до самого Витебска и после этого пропал. Авторы канала отмечают, что дальнейшая судьба БПЛА неизвестна.

Уже 16 июля аппарат пролетел над Беларусью более 400 км и взорвался, упав в Октябрьском районе Гомельской области.

Как констатируют на канале, несмотря на массовые и регулярные залеты БПЛА в воздушное пространство Беларуси, государственные органы республики сохраняли молчание, никак не комментируя происходящее.

В то же время во время ракетных атак по Украине ВС РБ начали предпринимать превентивные меры по нейтрализации возможной угрозы, отправляя на юг страны истребители Су-30СМ. Одновременно, для перехвата БПЛА, на аэродроме "Бобруйск" стали дежурить вертолеты.

Напомним, российский дрон залетал на территорию Республики Беларусь вечером 11 июля. БПЛА вошел в Гомельскую область со стороны Черниговской области, в районе поселков Брагин и Лоев.

Фокус писал, что 3 июля на военном параде в Минске, посвященному годовщине независимости Беларуси, заметили расчеты с ударными дронами "Герань-2" — аналогом иранских БПЛА Shahed. Их представили как БПЛА "Кочевник" под видом собственной разработки.