У липні на територію Білорусі залітали 9 російських "Шахедів", — Гаюн (карта)

Щонайменше дев'ять безпілотників типу Shahed-131/136 у липні перетинали державний кордон Білорусі. Один із них вибухнув, а інший — зник.

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Упродовж минулого місяця в повітряний простір Білорусі неодноразово залітали російські дрони, які запускалися під час завдавання ракетних ударів по території України. Про це повідомляє канал моніторингу військової активності "Беларускі Гаюн".

Загалом, за інформацією аналітиків каналу, на територію РБ залітали щонайменше 9 одиниць Shahed-136/131, з яких:

1 вибухнув і впав у Білорусі;

7 полетіли на територію України;

доля 1 невідома.

Як зазначається, більшість дронів після заходу в повітряний простір Білорусі розверталися і відлітали на територію України, проте два залетіли вглиб країни.

Наприклад, уночі 13 липня один із заблукалих апаратів пролетів понад 350 км аж до самого Вітебська і після цього зник. Автори каналу зазначають, що подальша доля БПЛА невідома.

Уже 16 липня апарат пролетів над Білоруссю понад 400 км і вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області.

Як констатують на каналі, попри масові та регулярні заліти БПЛА в повітряний простір Білорусі, державні органи республіки зберігали мовчання, ніяк не коментуючи те, що відбувається.

Водночас під час ракетних атак по Україні ЗС РБ почали вживати превентивних заходів щодо нейтралізації можливої загрози, відправляючи на південь країни винищувачі Су-30СМ. Одночасно, для перехоплення БПЛА, на аеродромі "Бобруйськ" стали чергувати вертольоти.

Нагадаємо, російський дрон залітав на територію Республіки Білорусь увечері 11 липня. БПЛА увійшов у Гомельську область з боку Чернігівської області, в районі селищ Брагін і Лоїв.

Фокус писав, що 3 липня на військовому параді в Мінську, присвяченому річниці незалежності Білорусі, помітили розрахунки з ударними дронами "Герань-2" — аналогом іранських БПЛА Shahed. Їх представили як БПЛА "Кочівник" під виглядом власної розробки.