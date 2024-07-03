У Лукашенка іранські "шахеди" представили як "вітчизняну розробку" (фото)

БПЛА "Кочівник", який показали в Білорусі під виглядом власної розробки, візуально дуже нагадує іранський ударний дрон Shahed.

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На військовому параді в Мінську, присвяченому річниці незалежності Білорусі, помітили розрахунки з ударними дронами "Герань-2" — аналогом іранських БПЛА Shahed. Відео було опубліковано на офіційному сайті глави РБ Олександра Лукашенка.

При цьому під час параду диктор представив дрон під назвою "Кочівник" як "нову вітчизняну розробку".

Водночас у Telegram-каналі "Полковник ГШ" зазначили, що номер, "засвічений" на БПЛА, є серійним російським. При цьому дрони збираються з іранських комплектуючих.

Крім того, додали на каналі, на правій консолі крила добре видно стандартну іранську завадостійку антену CRPA.

Також там зазначили, що в Україні наразі фіксуються "шахеди" з номерами такої ж серії. Тобто, не виключено, що Росія просто передала деяку кількість апаратів Білорусі.

Нагадаємо, на початку серпня минулого року стало відомо, що Іран збирався запустити новий завод з виробництва дронів-камікадзе Shahed у Гомелі на території Білорусі. Для цього "Гомельський радіозавод" відвідала група іранських інженерів. Організаторами їхньої поїздки стали співробітники російської ФСБ і білоруського КДБ. Іранська влада збиралася перемістити виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій і тиску з боку інших країн.