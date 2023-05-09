"Не завадив би контроль санкцій": Іран хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь, — ВСУ

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Тегеран намагається уникнути санкцій з боку інших держав, тому для виробництва зброї для ЗС РФ можуть використовуватися треті країни.

Related video

Іранська влада має намір перемістити виробництво дронів до Білорусі, щоб уникнути санкцій та тиску з боку інших країн. Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що до Білорусі можуть перекинути або власне виробництво, або лише скручування вже готової продукції.

За його словами, Росія цілком здатна самостійно виробляти дрони, наприклад модель "Ланцет". Незважаючи на їх не дуже високу потужність, безпілотні літальні апарати можуть наносити удари по українській ППО та військам Сил оборони на передовій.

"Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частину — не проблема, інше питання — це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed, але там є блок gps-навігації, блок управління і це Росія зробити сама не може. Власне за цими товарами — подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію", — зазначив спікер.

Гнат говорив про наявність ознак того, що Росія все ж таки продовжує виробляти ракети. Згідно з його заявою, уламки свіжих ракет вже були виявлені на території України.

"Серед уламків ракет знаходили маркування недавнього виробництва — і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, тому що крилата ракета — це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, 24 квітня ЗМІ писали, що за 6 місяців Іран поставив до РФ понад 300 тисяч артилерійських снарядів для артилерії.

Крім того, 20 квітня США ввели санкції проти шести компаній, які допомагають Ірану. Мінфін США опублікувало список, до якого потрапили компанії з Ірану, Гонконгу, Китаю та Малайзії, які допомагали країні отримувати компоненти для дронів в обхід американських санкцій.