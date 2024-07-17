У Білорусь упав дрон РФ: Shahed вибухнув за 120 км від кордону з Україною, — розслідувачі

Група "Беларускі Гаюн" повідомила, що дрон упав між м.п. Паричі та аг. Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ.

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Російський дрон-камікадзе, який залетів у Білорусь 16 липня, розбився за 120 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що дрон розбився в Жовтневому районі Гомельської області.

"За нашими даними, шахед упав між м.п. Паричі та аг. Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною", — ідеться в повідомленні.

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Крім того, група заявила, що під час падіння БПЛА вибухнув. Це говорить про те, що дрони Shahed, які залітають на територію Білорусі, не "навчальні" або "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України.

БПЛА Shahed вибухнув у Білорусі

Нагадаємо, в ніч на 16 липня, під час обстрілу України, російський безпілотний літальний апарат залетів у повітряний простір Республіки Білорусь. Ще один "Шахед" зайшов у Білорусь приблизно о 04:10 в районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Безпілотник рухався на північ, у напрямку міста Хойники, після чого розвернувся на південний схід і, минаючи селище Брагін, попрямував у бік селища Комарин. Це вже третій випадок за останній час, коли російський ударний БПЛА проникає в Білорусь.

Також 15 липня повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю здетонували міни. Вибухова хвиля частково пошкодила господарську споруду, яка розташована біля кордону з Білоруссю. За словами керівниці Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен, ніхто з людей не постраждав.