Білорусь підробляла сертифікати і постачала в Україну міндобрива через ОАЕ, — ЗМІ

Цю схему було викрито українськими правоохоронцями під час розслідування кримінальної справи проти української компанії "Оскар Оптима", яка займалася постачанням і продажем білоруських мінеральних добрив в Україні, повідомляє "Радіо Свобода".

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Білоруська компанія з виготовлення мінеральних добрив "Гродно Азот" постачала в Україну продукцію, як вироблену в Туркменістані через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини. Про цю схему йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Постачання здійснювалося попри санкції, які проти Білорусі запровадили країни ЄС та Україна.

Так, в ухвалі Шевченківського районного суду Києва, йдеться про те, що цю схему викрили українські правоохоронці під час розслідування кримінальної справи проти української компанії "Оскар Оптима", яка займалася постачанням і продажем білоруських мінеральних добрив в Україні.

Слідство у цій справі триває від січня 2023 року.

Згідно з матеріалами справи, свою продукцію "Гродно Азот" відправляв залізницею до порту в Ростові в Росії, а звідти її везли до румунського порту Бугас. Там добриво фасували у мішки і доправляли до порту Русе в Болгарії. Звідти продукцію переправляли до Ізмаїльського морського порту. На митниці добриво оформлювалося на підставі сертифікатів, які вказували, що продукція виготовлена у Туркменистані, хоча, як зазначає "Радіо Свобода", там взагалі не виробляють цей вид добрив.

Завдяки службі ImportGenius, яка показує торгові документи на імпорт/експорт від митниці США, було встановлено, що одне таке постачання було у квітні 2023 року. Тоді компанія Agro chain general trading LLC з ОАЕ поставила з Туркменістану в Україну мінеральні добрива на суму 1,1 млн доларів. Імпортером визначено українську компанію "Оскар Оптима".

Також у кримінальній справі йдеться про те, що вартість цього контракту не збігається з фінансовими результатами української компанії-реципієнта, які вона надала контролюючим органам.

Крім цього, розслідування виявило, що сертифікати про походження продукції були підробними, а також з'ясувалося, що перші партії мінеральних добрив надійшли з Ростова, а фактичним відправником і виробником гранульованого карбаміду є "Гродно Азот".

Інститут судових експертиз України провів експертизу і встановив, що добрива "Оскар Оптими" повністю аналогічні тим, які виробляє білоруський "Гродно Азот".

"Гродно Азот" — єдине підприємство в Білорусі, яке виробляє карбамід. В грудні 2021 року Європейський Союз запровадив санкції проти цієї компанії через те, що компанія звільнила працівників, які брали участь у протестах проти Лукашенка після виборів президента Білорусі 2020 року.

Нагадаємо, що 27 вересня повідомлялося, що у Білорусі випробували комплекси "Полонез-М", які нібито б'ють на 300 км. Імовірно, білоруські РСЗВ оснастили китайськими ракетами M20, які мають більшу дальність, ніж боєприпаси A200 з радіусом ураження до 200 км.