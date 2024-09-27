"Россия весь арсенал применит": Лукашенко раскрыл сценарий, при котором начнется ядерная война

Среди возможных причин для ядерного удара Александр Лукашенко назвал и нападение на РФ. Как в эту доктрину вписываются бои в Курской области, он не объяснил.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал, в каком случае пустит в действие ядерное оружие. Об этом со ссылкой на его заявление во время встречи со студентами в Минске 27 сентября сообщили в издании БЕЛТА.

Он напомнил, что на патриотическом форуме 17 сентября уже комментировал этот вопрос эскалации. Политик повторил, что "нападение на Беларусь — это третья мировая война".

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за подтверждение этого благодаря внесению правок в ядерную доктрину. Лукашенко подчеркнул, что в случае нападения на Россию или Беларусь будет применено ядерное оружие.

"Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего заявления. Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки — они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже потирает руки), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", — пояснил он.

Белорусский лидер понимает, что за ядерным ударом последует ответный удар. Он отметил, что это касается и России.

"Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступили на нее — ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся", — добавил Лукашенко.

О каком именно нападении на Россию, которое якобы привести к ядерной атаке, идет речь, белорусский политик не уточнил. С 6 августа на территорию РФ уже был совершен прорыв через границу, с тех пор в Курской области продолжаются боевые действия.

Напомним, 26 сентября в ISW сообщили, что Кремль поручил спецназовцам ФСБ провести контртеррористическую операцию в Курской области, но идея провалилась.

В InformNapalm проинформировали, что Беларусь может быть связана с иранскими компаниями, которые производят дроны. Эти БПЛА используют ВС РФ на войне в Украине.