До Держдуми РФ вперше за 10 років потрапила нова партія: оголошені попередні підсумки виборів

Неурядові експерти стверджують, що думський новачок — це проєкт Кремля.

Центрвиборчком Росії завершив обробку всіх протоколів голосування на виборах до Держдуми. Керівна партія "Єдина Росія" отримала конституційну більшість, набравши 49,82% голосів за партійним списком і провівши 198 своїх кандидатів по одномандатних округах.

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До парламенту також пройшли партії: КПРФ, ЛДПР, "Справедлива Росія — За правду" і "Нові люди".

Російські ЗМІ зазначають, що вперше за останні 10 років до Держдуми пройшла п'ята партія, нею стала "Нові люди".

Підсумки голосування:

"Єдина Росія" — 49,82% за списками, 198 мандатів по одномандатних округах;

КПРФ — 18,93%, дев'ять мандатів;

ЛДПР — 7,55%, два мандати;

"Справедлива Росія — За правду" — 7,55%, вісім мандатів;

"Нові люди" — 5,32%, без одномандатників.

Також до парламенту проходять по одному представнику трьох непарламентських партій: "Партії зростання", "Громадянської платформи" і "Батьківщини".

Ще п'ять кандидатів потраплять до Держдуми як самовисуванці.

У Росії протягом трьох днів — із 17 по 19 вересня — голосували не тільки за новий склад парламенту, в низці регіонів обирали членів місцевих парламентів, муніципальних органів влади і глав регіонів.

Хід виборів різко критикували ЄС, Великобританія і США.

У російських неурядових ЗМІ та в інтернеті багато писали про порушення в процесі передвиборного процесу, у процесі організації голосування і фальсифікації під час підрахунку голосів.

Вперше частина виборців голосувала віддалено, через інтернет.

Опозиціонер Олексій Навальний, який знаходиться в колонії, закликав росіян взяти участь у "Розумному голосуванні", тобто віддати свій голос за кандидата-не "єдинороса", який має найбільші шанси на перемогу. Його прихильники назвали таких кандидатів у кожному з округів.

У Москві у 8-ми з 15-ти округів кандидати, підтримані "Розумним голосуванням", перемагали "єдиноросів", проте ситуація змінилася після того, як після тривалої затримки були опубліковані результати електронного голосування. За офіційною версією, причиною затримки з підбиттям підсумків стала занадто велика активність виборців під час електронного голосування.

Партія "Нові люди" виникла лише в минулому році й одразу почала агресивну рекламну кампанію. Неофіційно її почали називати "партією Faberlic", оскільки її лідер і засновник Олексій Нечаєв раніше заснував відому косметичну компанію Faberlic.

Із самого початку існування партії неурядові аналітики писали про її зв'язки з Кремлем. Програма партії орієнтована на міських жителів правоцентристських поглядів, тобто на потенційних прихильників несистемної опозиції. При цьому партія уникає критики Володимира Путіна.

Нагадаємо, в Україні вважають іноземців, які спостерігали за виборами в парламент РФ в окупованому Криму, маргінальними політиками. А їхню роль "спостерігачів" — приватною ініціативою.