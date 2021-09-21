До Держдуми РФ вперше за 10 років потрапила нова партія: оголошені попередні підсумки виборів
Неурядові експерти стверджують, що думський новачок — це проєкт Кремля.
Центрвиборчком Росії завершив обробку всіх протоколів голосування на виборах до Держдуми. Керівна партія "Єдина Росія" отримала конституційну більшість, набравши 49,82% голосів за партійним списком і провівши 198 своїх кандидатів по одномандатних округах.
До парламенту також пройшли партії: КПРФ, ЛДПР, "Справедлива Росія — За правду" і "Нові люди".
Російські ЗМІ зазначають, що вперше за останні 10 років до Держдуми пройшла п'ята партія, нею стала "Нові люди".
Підсумки голосування:
- "Єдина Росія" — 49,82% за списками, 198 мандатів по одномандатних округах;
- КПРФ — 18,93%, дев'ять мандатів;
- ЛДПР — 7,55%, два мандати;
- "Справедлива Росія — За правду" — 7,55%, вісім мандатів;
- "Нові люди" — 5,32%, без одномандатників.
Також до парламенту проходять по одному представнику трьох непарламентських партій: "Партії зростання", "Громадянської платформи" і "Батьківщини".
Ще п'ять кандидатів потраплять до Держдуми як самовисуванці.
У Росії протягом трьох днів — із 17 по 19 вересня — голосували не тільки за новий склад парламенту, в низці регіонів обирали членів місцевих парламентів, муніципальних органів влади і глав регіонів.
Хід виборів різко критикували ЄС, Великобританія і США.
У російських неурядових ЗМІ та в інтернеті багато писали про порушення в процесі передвиборного процесу, у процесі організації голосування і фальсифікації під час підрахунку голосів.
Вперше частина виборців голосувала віддалено, через інтернет.
Опозиціонер Олексій Навальний, який знаходиться в колонії, закликав росіян взяти участь у "Розумному голосуванні", тобто віддати свій голос за кандидата-не "єдинороса", який має найбільші шанси на перемогу. Його прихильники назвали таких кандидатів у кожному з округів.
У Москві у 8-ми з 15-ти округів кандидати, підтримані "Розумним голосуванням", перемагали "єдиноросів", проте ситуація змінилася після того, як після тривалої затримки були опубліковані результати електронного голосування. За офіційною версією, причиною затримки з підбиттям підсумків стала занадто велика активність виборців під час електронного голосування.
Партія "Нові люди" виникла лише в минулому році й одразу почала агресивну рекламну кампанію. Неофіційно її почали називати "партією Faberlic", оскільки її лідер і засновник Олексій Нечаєв раніше заснував відому косметичну компанію Faberlic.
Із самого початку існування партії неурядові аналітики писали про її зв'язки з Кремлем. Програма партії орієнтована на міських жителів правоцентристських поглядів, тобто на потенційних прихильників несистемної опозиції. При цьому партія уникає критики Володимира Путіна.
Нагадаємо, в Україні вважають іноземців, які спостерігали за виборами в парламент РФ в окупованому Криму, маргінальними політиками. А їхню роль "спостерігачів" — приватною ініціативою.