В Госдуму РФ впервые за 10 лет попала новая партия: объявлены предварительные итоги выборов

Неправительственные эксперты утверждают, что думский новичок – это проект Кремля.

Центризбирком России завершил обработку всех протоколов голосования на выборах в Госдуму. Правящая партия "Единая Россия" получила конституционное большинство, набрав 49,82% голосов по партийному списку и проведя 198 своих кандидатов по одномандатным округам.

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В парламент также прошли партии: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".

Российские СМИ отмечают, что впервые за последние 10 лет в Госдуму прошла пятая партия, ею стала "Новые люди".

Итоги голосования:

"Единая Россия" – 49,82% по спискам, 198 мандатов по одномандатным округам;

КПРФ – 18,93%, девять мандатов;

ЛДПР – 7,55%, два мандата;

"Справедливая Россия — За правду" – 7,55%, восемь мандатов;

"Новые люди" – 5,32%, без одномандатников.

Также в парламент проходят по одному представителю трех непарламентских партий: "Партии роста", "Гражданской платформы" и "Родины".

Еще пять кандидатов попадут в Госдуму как самовыдвиженцы.

В России на протяжении трех дней – с 17 по 19 сентября – голосовали не только за новый состав парламента, в ряде регионов выбирали членов местных парламентов, муниципальных органов власти и глав регионов.

Ход выборов резко критиковали ЕС, Великобритания и США.

В российских неправительственных СМИ и в интернете много писали о нарушениях в ходе предвыборного процесса, при организации голосования и фальсификациях при подсчете голосов.

Впервые часть избирателей голосовала удаленно, через интернет.

Находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян участвовать в "Умном голосовании", то есть отдать свой голос за кандидата-не "единоросса", который имеет наибольшие шансы на победу. Его сторонники назвали таких кандидатов в каждом из округов.

В Москве в 8-ми из 15-ти округов кандидаты, поддержанные "Умным голосованием", побеждали "единороссов", однако ситуация изменилась после того, как после длительной задержки были опубликованы результаты электронного голосования. По официальной версии, причиной задержки с подведением итогов стала слишком большая активность избирателей при электронном голосовании.

Партия "Новые люди" возникла только в прошлом году и сразу начала агрессивную рекламную кампанию. Неофициально ее стали называть "партией Faberlic", поскольку ее лидер и основатель Алексей Нечаев ранее основал известную косметическую компанию Faberlic.

С самого начала существования партии неправительственные аналитики писали о ее связи с Кремлем. Программа партии ориентирована на городских жителей правоцентристских взглядов, то есть на потенциальных сторонников несистемной оппозиции. При этом партия избегает критики Владимира Путина.

Напомним, в Украине считают иностранцев, наблюдавших за выборами в парламент РФ в оккупированном Крыму, маргинальными политиками. А их роль "наблюдателей" – частной инициативой.