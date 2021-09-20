"Серьезный шаг назад": США, ЕС и Бртания раскритиковали выборы в Госдуму РФ

У сторон возникли претензии из-за проведения голосования с участием жителей оккупированных Россией территорий Украины. Также речь идет о выявлении серьезных нарушений.

Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания выступили с заявлениями, в которых критикуется порядок проведения выборов в Государственную думу России. Соответствующие сообщения были обнародованы на официальных ресурсах в понедельник, 20 сентября.

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Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму РФ прошли в условиях, "не способствующих свободному и справедливому (избирательному) процессу".

"Использование правительством России законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Прайс также отметил, что российские власти проводили политику "маргинализации независимых политических фигур" и ограничили возможность ОБСЕ наблюдать за выборами, что "существенно снизило прозрачность выборов".

"Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавил представитель Государственного департамента.

На заявление американских властей уже отреагировали в России. Председатель комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что оценка выборов со стороны Госдепа является "элементом гибридной войны".

В свою очередь Верховный представитель ЕС, главный дипломат содружества Жозеп Боррель также выразил сожаление ограничением с российской стороны размера и формата миссии ОБСЕ, а также БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) по наблюдению за выборами. Также ЕС приняла к сведению "независимые и надежные источники, сообщающие о серьезных нарушениях".

"В преддверии выборов усилились репрессии против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых средств массовой информации, а также журналистов. Это привело к ограничению выбора российских избирателей и их способности получать полную и точную информацию о кандидатах. ЕС вновь выражает глубокую озабоченность по поводу постоянной схемы сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов по всей России", — заявил Боррель.

Также ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и поэтому "не признают так называемые выборы, проведенные на оккупированном Крымском полуострове", говорится в заявлении.

Помимо этого Боррель заявил, что решение РФ о привлечении жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей к российским выборам "противоречит духу и целям Минских соглашений".

"ЕС по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавил главный дипломат Евросоюза.

Тем временем представитель министерства иностранных дел Великобритании назвал выборы в Госдуму РФ "серьезным шагом назад для демократических свобод в России".

"Меры, принятые российскими властями для маргинализации гражданского общества, а также для того, чтобы заставить молчать независимые средства массовой информации и исключение реальных оппозиционных кандидатов из участия в выборах, подрывают политическую плюральность и противоречат международным обязательствам, которые подписала Россия", — считают в правительстве.

Как США и ЕС, британская сторона также выразила разочарование ограничениями, наложенными властями РФ на наблюдение за выборами, в том числе и международными наблюдателями.

Резюмируя свое заявление представитель МИД Британии заявил, что Соединенное Королевство "осуждает проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждает, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день".

Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором запечатлено, как неизвестный при помощи использования личных данных украинцев, проживающих на оккупированной территории Луганской области, многократно голосовал за пропрезидентскую российскую партию "Единая Россия".

Также мы писали о том, как жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами, которых повезли на территорию России для голосования на выборах в Госдуму, выдали сухие пайки в виде воды, яблока, печенья и батончика "Сникерс".