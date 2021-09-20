"Серйозний крок назад": США, ЄС і Британія розкритикували вибори до Держдуми РФ

У сторін виникли претензії через проведення голосування за участю жителів окупованих Росією територій України. Також йдеться про виявлення серйозних порушень.

Сполучені Штати, Євросоюз і Великобританія виступили із заявами, в яких критикується порядок проведення виборів до Державної думи Росії. Відповідні повідомлення були оприлюднені на офіційних ресурсах у понеділок, 20 вересня.

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Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що вибори до Держдуми РФ пройшли в умовах, "які не сприяють вільному та справедливому (виборчому) процесу".

"Використання урядом Росії законів про "екстремістські організації", "іноземних агентів" і "небажані організації" серйозно обмежило політичний плюралізм і не дозволило російському народу реалізувати свої громадянські та політичні права", — йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу.

Прайс також зазначив, що російська влада проводила політику "маргіналізації незалежних політичних фігур" та обмежила можливість ОБСЄ спостерігати за виборами, що "істотно знизило прозорість виборів".

"Крім того, ми не визнаємо проведення виборів до Державної Думи Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України", — додав представник Державного департаменту.

На заяву американської влади вже відреагували в Росії. Голова комітету Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що оцінка виборів із боку Держдепу є "елементом гібридної війни".

Зі свого боку Верховний представник ЄС, головний дипломат співдружності Жозеп Боррель також висловив жаль обмеженням із російської сторони розміру та формату місії ОБСЄ, а також БДІПЛ (Бюро демократичних інститутів і прав людини) зі спостереження за виборами. Також ЄС взяла до відома "незалежні та надійні джерела, які повідомляють про серйозні порушення".

"Напередодні виборів посилилися репресії проти опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації, а також журналістів. Це призвело до обмеження вибору російських виборців і їхньої здатності отримувати повну і точну інформацію про кандидатів. ЄС знову висловлює глибоку стурбованість з приводу постійної схеми скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів по всій Росії", — заявив Боррель.

Також ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією і тому "не визнає так звані вибори, проведені на окупованому Кримському півострові", йдеться в заяві.

Крім цього Боррель заявив, що рішення РФ про притягнення жителів непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей до російських виборів "суперечить духу і цілям Мінських угод".

"ЄС як і раніше непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності й суверенітету України", — додав головний дипломат Євросоюзу.

Тим часом представник міністерства закордонних справ Великобританії назвав вибори до Держдуми РФ "серйозним кроком назад для демократичних свобод у Росії".

"Заходи, вжиті російською владою для маргіналізації громадянського суспільства, а також для того, щоб змусити мовчати незалежні засоби масової інформації і виключення реальних опозиційних кандидатів з участі у виборах, підривають політичну плюральність і суперечать міжнародним зобов'язанням, які підписала Росія", — вважають в уряді.

Як США та ЄС, британська сторона також висловила розчарування обмеженнями, накладеними властями РФ на спостереження за виборами, зокрема й міжнародними спостерігачами.

Резюмуючи свою заяву представник МЗС Британії заявив, що Сполучене Королівство "засуджує проведення цих виборів на суверенній території України і підтверджує, що анексія Криму Росією в березні 2014 року була незаконною і залишається такою до цього дня".

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився ролик, на якому зафіксовано, як невідомий за допомогою використання особистих даних українців, які проживають на окупованій території Луганської області, багаторазово голосував за пропрезидентську російську партію "Єдина Росія".

Також ми писали про те, як жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами, яких повезли на територію Росії для голосування на виборах до Держдуми, видали сухі пайки у вигляді води, яблука, печиво і батончика "Снікерс".