В МИД России пообещали сделать выводы из-за непризнания Турцией выборов в Крыму

Турция считает Крым частью Украины. В Кремле это знают, но надеются на изменение позиции "своего партнера" в этом вопросе.

Позиция Турции в отношении выборов в Госдуму РФ, проведенных в Крыму, скажется негативно на отношениях двух стран. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из российских YouTube-каналов.

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Ранее, 20 сентября, на сайте МИД Турции появилось заявление его пресс-секретаря МИД Танжу Билгича, в котором говорится, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма". Поэтому "выборы в Крыму не имеют юридической силы для Турции".

Захарова пообещала, что Россия "сделает выводы" после заявления турецких властей. На вопрос ведущего, что это за выводы, спикер МИД ответила, что они "явно не пойдут на пользу развитию двусторонних отношений".

Она добавила: "Турция прекрасно знает, что Крым является частью Российской Федерации, и что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания".

Категоричность дипломата попытался смягчить пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что Турция является партнером РФ, и разногласия по некоторым вопросам не должны становиться препятствием для двусторонних отношений в целом.

В то же время "в РФ сожалеют в связи с непризнанием Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеются, что позиция республики по полуострову изменится".

Напомним, выборы в Госдуму проводились в России с 17 по 19 сентября. По их итогам в оккупированных Крыму и Севастополе правящая партия "Единая Россия" получила по партийным спискам 63% и 48% голосов соответственно, а ее кандидаты победили во всех одномандатных избирательных округах.

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму России, которые проводились на территории оккупированного Крыма.