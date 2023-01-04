Написал записку: мобилизованный из РФ повесился после изнасилования "кадыровцами", — СМИ

По данным журналистов, россиянин, приехавший воевать в оккупированную Луганскую область, признался жене, что с ним "кое-что сделали".

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В оккупированной Луганской области повесился мобилизованный военнослужащий ВС РФ. В предсмертной записке он сообщил, что его изнасиловали "кадыровцы". Об этом пишет Telegram-канал "Ищи своих", создателем и менеджером которого является советник главы МВД Виктор Андрусив, проект ведут журналисты Владимир Золкин и Дмитрий Карпенко.

Как уточняется, российского солдата нашли повешенным в подъезде многоэтажного дома, недалеко от дислокации мобилизованных россиян.

[ + – ] Повешенный российский солдат в оккупированной Луганской области

При нем была записка, адресованная его жене. В ней, в частности, сообщалось, что чеченские бойцы из батальона "Ахмат" на линии фронта "заправляют" россиянами, вымогают у них деньги и даже насилуют.

"Ксюха, они отжали все бабло, что ты прислала, и кое-что со мной сделали. Пожалуйста, знай, что я сопротивлялся", — написал мобилизованный супруге.

[ + – ] Предсмертная записка российского мобилизованного

Об изнасилованиях российских солдат "кадыровцами" сообщалось и раньше. Так, в начале ноября в интернете широко разошлось видео, на котором некий оккупант в балаклаве заявляет о неоднократных случаях сексуального насилия со стороны чеченских солдат. Россиянин подчеркивал, что это "уже предел, который выходит за все рамки".

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января было уничтожено 19-е профтехучилище в Макеевке Донецкой области, в котором дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии, в результате чего, под данным местных Telegram-каналов, погибло около 600 захватчиков. ПТУ, находившееся в районе Путь Ильича, разрушено до основания.

Cпикер оборонного ведомства Таави Лаасик 2 января заявил, что новая волна мобилизации в РФ будет слабее предыдущей.