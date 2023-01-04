Написав записку: мобілізований із РФ повісився після зґвалтування "кадировцями", — ЗМІ

За даними журналістів, росіянин, який приїхав воювати до окупованої Луганської області, зізнався дружині, що з ним "щось зробили".

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В окупованій Луганській області повісився мобілізований військовослужбовець ЗС РФ. У передсмертній записці він повідомив, що його зґвалтували "кадировці". Про це пише Telegram-канал "Ищи своих", творцем та менеджером якого є радник голови МВС Віктор Андрусів, проєкт ведуть журналісти Володимир Золкін та Дмитро Карпенко.

Як уточнюється, російського солдата знайшли повішеним у під'їзді багатоповерхового будинку неподалік дислокації мобілізованих росіян.

[ + – ] Повішений російський солдат в окупованій Луганській області

З ним була записка, адресована його дружині. У ній зокрема повідомлялося, що чеченські бійці з батальйону "Ахмат" на лінії фронту "заправляють" росіянами, вимагають у них гроші і навіть ґвалтують.

"Ксюха, вони віджали все бабло, що ти прислала, і дещо зі мною зробили. Будь ласка, знай, що я опирався", — написав мобілізований дружині.

[ + – ] Передсмертна записка російського мобілізованого

Про зґвалтування російських солдатів "кадировцями" повідомлялося і раніше. Так, на початку листопада в інтернеті широко розійшлося відео, на якому якийсь окупант у балаклаві заявляє про неодноразові випадки сексуального насильства з боку чеченських солдатів. Росіянин наголошував, що це "вже межа, яка виходить за всі рамки".

Нагадаємо, в ніч з 31 грудня на 1 січня знищили 19 профтехучилище в Макіївці Донецької області, в якому дислокувалися мобілізовані солдати російської армії, внаслідок чого, за даними місцевих Telegram-каналів, загинуло близько 600 загарбників. ПТУ, що знаходилося в районі Шлях Ілліча, зруйновано вщент.

Спікер оборонного відомства Тааві Лаасік 2 січня заявив, що нова хвиля мобілізації у РФ буде слабшою за попередню.