Ночной обстрел Украины: силы ПВО уничтожили 37 ракет и 29 Shahed, — Залужный (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ, пуск ракет Х-101/Х-555 осуществлялся из района Каспийского моря. Иранские дроны-камикадзе атаковали украинские города с северного и южного направлений.

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Российские оккупанты в ночь на 29 мая вновь атаковали территорию Украины из воздуха, выпустив десятки целей. Украинским средствам ПВО удалось ликвидировать большинство из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ в своем Telegram-канале.

Противник пытался атаковать объекты критической и военной инфраструктуры при помощи крылатых ракет и ударных дронов. Большую часть из них удалось сбить, но некоторые достигли цели.

"Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала на всех зонах ответственности: "Центр", "Восток", "Юг", а также "Запад".

Всего за ночь уничтожено 67 воздушных целей, среди которых:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных беспилотников Shahed-136/131;

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, 29 мая сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по украинской столице при помощи ракет и иранских дронов-камикадзе. В КГВА отметили, что это была 15-я атака на Киев за последний месяц.

"Этой ночью снова были дроны — по предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу с разных направлений", — говорится в пресс-релизе.

Также сообщалось, что массированная атака была проведена и на Одессу. В результате, обломки беспилотника упали на территории портовой инфраструктуры города. После этого начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.