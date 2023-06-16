РФ стягивает комплекс "Бал" к границе: в КГВА считают ракеты Х-35У новым вызовом для ПВО

По словам командира 96-й зенитно-ракетной бригады воздушного командования "Центр" Сергея Яременко, его подразделение выдержало сумасшедшие воздушные атаки на Киев в мае, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты в столице.

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Ракетный комплекс "Бал" является очередной задачей для группировки противовоздушной обороны Киевской области, которая смогла уничтожить гиперзвуковую ракету "Кинжал". Об этом пишет пресс-служба КГВА, ссылаясь на интервью командира 96-й зенитно-ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковника Сергея Яременко.

Так, военная администрация Киева отреагировала на информацию командования о том, что РФ перебрасывает в приграничные с Украиной регионы ракетный комплекс "Бал", оснащенный ракетами Х-35.

Военное руководство столицы считает, что такое вооружение станет новым вызовом для сил ПВО, которые защищают небо над регионом.

"В частности и для 96-й зенитно-ракетной бригады воздушного командования "Центр". Это они 4 мая шокировали всех – первыми в мире уничтожили аэробалистическую ракету "Кинжал". Ни одна страна мира не имела такого опыта. А они сделали!", – говорится в публикации администрации.

В КГВА также процитировали слова командира 96-й зенитно-ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковника Сергея Яременко, который рассказал в интервью "Армия Информ". об уничтожении аэробаллистических ракет РФ.

"Сначала одну, а затем сразу шесть, которые враг запустил почти одновременно с десятком других баллистических ракет… Мы выдержали бешеные воздушные атаки на Киев в мае, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты в столице", – сказал Яременко.

Он рассказал, что всегда гордится своими подчиненными, но на этот раз даже он был шокирован их выдержкой. Военные понимали, что прямо на них двигаются баллистические ракеты, однако ни на секунду не запаниковали, а действовали слаженно и организованно.

"Я был на связи с командиром дивизиона и понимал, какое это серьезное профессиональное и моральное испытание. После доклада "Воздушное пространство чистое, все цели уничтожены" эмоций никто не сдерживал", – поделился подробностями Яременко.

Россияне перебросили комплекс "Бал" на границу с Украиной

Как сообщили в Генштабе 15 июня, российские военные начали наращивать число тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной территориях, что создает повышенную угрозу нанесения ракетных ударов в ряде областей страны.

"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", — рассказал Громов.

По его словам, из-за этого растет угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которых позволяет наносить удары по территориям Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

При этом представитель Генштаба подчеркнул, что российские военные сосредоточились на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением.

Ракетный комплекс "Бал": характеристики

Ракетные комплексы "Бал" — это береговые комплексы, предназначенные для защиты береговых объектов от атак с моря, а также для контроля за территориальными водами и проливами. Комплексы выполняют боевые задачи в сложных метеоусловиях в дневное и ночное время суток.

В состав комплекса "Бал" входят четыре пусковые установки, каждая из которых содержит восемь ракет Х-35У, что дает комплексу возможность для суммарного залпа в 32 крылатых ракеты.

Ракета Х-35У имеет радиолокационную головку самонаведения (ГСН), перемещается со скоростью до 300 м/c, способна лететь на низкой высоте и практически незаметна для радаров. Заявленная дальность модернизированных ракет Х-35 составляет при этом свыше 300 км (до модернизации дальность составляла до 260 км), что в случае, если данная информация соответствует действительности, позволяет модернизированным Х-35У долететь от Брянской области до Киева.

При этом, по информации Центра национального сопротивления, комплекс "Бал" вооружили крылатыми ракетами Х-35/35-У, которые после модернизации 2021 получили дальность до 500 км вместо начальных 260 км.

Напомним, 15 июня СМИ опубликовали детали перехвата "Кинжала" украинским Patriot. Сложные цели стали обыденностью для военных.