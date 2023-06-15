Вошли в историю: оператор Patriot рассказал об эмоциях после известий о сбитом "Кинжале"

По словам 30-летнего бойца Вячеслава, они с побратимами действовали по инструкциям, но не ожидали, что смогут перехватить "супероружие" Путина. На следующий раз мониторы показали шесть таких ракет и они приступили к работе.

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Война в Украине продолжается и Российская Федерация обстреливает мирные города из практически всего оружия, которое у них есть в арсенале. В том числе "Кинжалами", которые крайне сложно перехватить. Оператор Patriot рассказал о своих эмоциях после того, как впервые перехватил эту ракету, сообщает издание The Economist 13 июня.

По словам 30-летнего оператора Patriot Вячеслава, они с побратимами действовали по инструкции, но все равно не ожидали, что смогут сбить ракету, которую российская пропаганда называет "супероружием" Путина. Как только на позициях ПВО осознали, что они навсегда вошли в историю благодаря своей работе, тут же раздались аплодисменты. Бойцы не осознавали, что у них все получилось.

"Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах уже не один, а шесть "Кинжалов", оставалось только приступить к делу", — говорится в сообщении.

В материала издания также упоминается, что система ПВО в украинской столице организована послойно, чтобы покрыть полностью потребности города в случае атаки из воздуха. Сюда входят Patriot, NASAMS и Iris-T. Более того, не так давно Украина завершила процесс интеграции и других своих комплексов со времен СССР — "Бук" и С-300. Теперь они вошли в новую централизованную систему управления.

Офицеры ПВО делятся, что противник регулярно меняет тактику обстрелов и ищет слабые места. Поэтому и запускаются десятки БПЛА и ракеты по одному и тому же коридору. Российские оккупанты надеются, что у ВСУ закончатся однажды боеприпасы.

Также среди хитростей вражеских войск — смена траектории БПЛА или же ракет, чтобы избежать радиолокационного слежения. В последнее время они запускаются одновременно со всех направлений.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников высказался о количестве "Кинжалов", которые остались в РФ. Россия уже использовала по меньшей мере семь "Кинжалов" за время войны в Украине. Однако неизвестно, сколько на самом деле ракет было на вооружении РФ.