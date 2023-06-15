Увійшли в історію: оператор Patriot розповів про емоції після звісток про збитий "Кинджал"

За словами 30-річного бійця В'ячеслава, вони з побратимами діяли за інструкціями, але не очікували, що зможуть перехопити "суперзброю" Путіна. Наступного разу монітори показали шість таких ракет, і вони приступили до роботи.

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Війна в Україні триває і Російська Федерація обстрілює мирні міста з практично усієї зброї, яка є в арсеналі. Зокрема "Кинджалами", які вкрай складно перехопити. Оператор Patriot розповів про свої емоції після того, як уперше перехопив цю ракету, повідомляє видання The Economist 13 червня.

За словами 30-річного оператора Patriot В'ячеслава, вони з побратимами діяли за інструкцією, але все одно не очікували, що зможуть збити ракету, яку російська пропаганда називає "суперзброєю" Путіна. Як тільки на позиціях ППО усвідомили, що вони назавжди увійшли в історію завдяки своїй роботі, тут же пролунали оплески. Бійці не усвідомлювали, що у них все вийшло.

"Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах уже не один, а шість "Кинджалів", залишалося лише розпочати справу", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі видання також згадується, що система ППО в українській столиці організована пошарово, щоб повністю покрити потреби міста у разі атаки з повітря. Сюди входять Patriot, NASAMS та Iris-T. Ба більше, нещодавно Україна завершила процес інтеграції інших своїх комплексів з часів СРСР — "Бук" та С-300. Тепер вони увійшли до нової централізованої системи управління.

Офіцери ППО діляться, що противник регулярно змінює тактику обстрілів та шукає слабкі дiлянки. Тому і запускаються десятки БПЛА і ракети по тому самому коридору. Російські окупанти сподіваються, що у ЗСУ закінчаться одного разу боєприпаси.

Також серед хитрощів ворожих військ — зміна траєкторії БПЛА або ракет, щоб уникнути радіолокаційного стеження. Останнім часом вони запускаються одночасно з усіх напрямків.

Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков висловився про кількість "Кинджалів", які залишилися в РФ. Росія вже використала щонайменше сім "Кинджалів" за час війни в Україні. Однак невідомо скільки насправді ракет було на озброєнні РФ.