РФ стягує комплекс "Бал" до кордону: у КМВА вважають ракети Х-35У новим викликом для ППО

За словами командира 96-ї зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Центр" Сергія Яременка, його підрозділ витримав божевільні повітряні атаки на Київ у травні, не дозволивши жодної з понад 200 цілей точно вразити об'єкти у столиці.

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Ракетний комплекс "Бал" є черговим завданням для угруповання протиповітряної оборони Київської області, яке змогло знищити гіперзвукову ракету "Кинжал". Про це пише пресслужба КМВА, посилаючись на інтерв'ю командира 96-ї зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Центр" полковника Сергія Яременка.

Так, військова адміністрація Києва відреагувала на інформацію командування про те, що РФ перекидає до прикордонних з Україною регіонів ракетний комплекс "Бал", оснащений ракетами Х-35.

Військове керівництво столиці вважає, що таке озброєння стане новим викликом силам ППО, які захищають небо над регіоном.

"Зокрема і для 96-ї зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Центр". Це вони 4 травня шокували всіх — першими у світі знищили аеробалістичну ракету "Кинжал". Жодна країна світу не мала такого досвіду. А вони зробили!", – йдеться у публікації адміністрації.

У КМВА також процитували слова командира 96-ї зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Центр" полковника Сергія Яременка, який розповів в інтерв'ю "Армія Інформ" про знищення аеробалістичних ракет РФ

"Спочатку одну, а потім одразу шість, які ворог запустив майже одночасно з десятком інших балістичних ракет… Ми витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об'єкти в столиці", – сказав Яременко.

Він розповів, що завжди пишається своїми підлеглими, але цього разу навіть він був шокований їхньою витримкою. Військові розуміли, що прямо на них рухаються балістичні ракети, проте ні на мить не запанікували, а діяли злагоджено та організовано.

"Я був на зв'язку з командиром дивізіону та розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді "Повітряний простір чистий, всі цілі знищені" емоцій ніхто не стримував", — поділився подробицями Яременко.

Росіяни перекинули комплекс "Бал" на кордон з Україною

Як повідомили у Генштабі 15 червня, російські військові почали нарощувати кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною територіях, що створює підвищену загрозу завдання ракетних ударів у низці областей країни.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", — розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, дальність стрілянини яких дозволяє завдавати ударів по територіях Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

При цьому представник Генштабу наголосив, що російські військові зосередилися на цілях, пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Ракетний комплекс "Бал": характеристики

Ракетні комплекси "Бал" — це берегові комплекси, призначені для захисту берегових об'єктів від атак з моря, а також для контролю за територіальними водами та протоками. Комплекси виконують бойові завдання у складних метеоумовах у денний та нічний час доби.

До складу комплексу "Бал" входять чотири пускові установки, кожна з яких містить вісім ракет Х-35У, що дає комплексу можливість для сумарного залпу в 32 крилатих ракети.

Ракета Х-35У має радіолокаційну головку самонаведення (ГСН), переміщається зі швидкістю до 300 м/c, здатна летіти на низькій висоті та практично непомітна для радарів. Заявлена дальність модернізованих ракет Х-35 становить понад 300 км (до модернізації дальність становила до 260 км), що у разі, якщо ця інформація відповідає дійсності, дозволяє модернізованим Х-35У долетіти від Брянської області до Києва.

При цьому, за інформацією Центру національного опору, комплекс "Бал" озброїли крилатими ракетами Х-35/35-У, які після модернізації 2021 року отримали дальність до 500 км замість початкових 260 км.

Нагадаємо, 15 червня ЗМІ опублікували деталі перехоплення "Кинджала" українським Patriot. Складні цілі стали буденністю для військових.