Ракетний удар по Україні: сили ППО знищили 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів"

У зведенні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що крім ракетної атаки на столицю було знищено також розвідувальні БПЛА. У військовій адміністрації попередили про нову небезпеку.

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Росія серед білого дня атакувала мирні українські міста. Були запущені як ракети, так і БПЛА. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ за 16 червня.

Представники відомства зазначають, що загалом у небі над Києвом збили 12 ракет, серед яких:

6 аеробалістичних "Кинджалів";

6 крилатих ракет "Калібр".

Це лише другий випадок за час повномасштабної війни, коли українські сили ППО перехоплюють більше однієї ракети цього типу за атаку.

Також українським захисникам вдалося збити два безпілотники, які вели розвідку над містами України.

У Київській міській військовій адміністрації також прозвітували про минулі атаки. Сергій Попко зазначив, що це була масована комбінована повітряна атака, яка незабаром може повторитись.

"Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БПЛА. Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. ІСНУЄ ВЕЛИКА ЙМОВІРНІСТЬ ПОВТОРНИХ РАКЕТНИХ АТАК НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС", — йдеться в повiдомленнi.

Українців закликали не ігнорувати у жодному разі повітряні тривоги.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що оператор Patriot розповів про емоції після звісток про збитий "Кинджал". За словами 30-річного бійця В'ячеслава, вони з побратимами діяли за інструкціями, але не очікували, що зможуть перехопити "суперзброю" Путіна. Наступного разу монітори показали шість таких ракет, і вони приступили до роботи.

31 травня повідомлялося, що РФ виробляє 2-5 ракет на добу. При цьому експерт Олександр Коваленко вважає, що Україна має дуже високий потенціал, щоб збивати російські ракети, оскільки виробничі потужності країн-союзників України на порядок вищі, ніж у Росії.