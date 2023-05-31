РФ виготовляє 2-5 ракет на добу: експерт розрахував ракетний потенціал окупантів

На думку експерта Олександра Коваленко, Україна має дуже високий потенціал, щоб збивати російські ракети, оскільки виробничі потужності країн-союзників України значно вищі, ніж у Росії.

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Ракетний потенціал Росії для обстрілу українських міст ніколи не закінчиться, оскільки ця країна сама є виробником ракет. Про це у середу, 31 травня, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, в Україні за період з 28 квітня по 29 травня було запущено 198 ракет різної номенклатури, з яких 177 було збито, що показує, що ефективність української ППО склала 95%.

Також Коваленко зазначив, що в період з 9 березня по 28 квітня РФ майже не здійснювала масового обстрілу України, оскільки до того моменту вона займалася накопиченням свого бойового комплексу.

"Неодноразово я зазначав, що середній показник накопичення БК у росіян складає 2-5 ракет на добу ракетами різної номенклатури. Таким чином окупанти, за вказаний період з 9 березня по 28 квітня, могли накопичити боєкомплект від 100 до 250 ракет. А за період з 28 квітня по 29 травня накопичувальний потенціал ракетного боєкомплекту РФ міг бути від 60 до 150 ракет різної номенклатури», — пише експерт.

Також Коваленко зазначив, що під поняттям "різна номенклатура" він має на увазі різні типи ракет. Наразі, за його словами, РФ може виробляти Х-101/555, "Калібр", "Іскандер", Х-59, Х-31, Х-38, Х-47М2, "Кинжал" і т.д.

Оцінюючи можливості України, він уточнив, що для збиття російських ракет Україна має дуже високий потенціал, оскільки виробничі потужності країн-партнерів України на порядок вищі, ніж у Росії. При цьому союзники Києва мають можливість їх нарощувати, а для ворога це набагато складніше.

Водночас експерт зазначив, що зараз Росія має на порядок менше ракет, ніж було станом на 23 лютого 2022 року, і відновити цей потенціал вони вже не зможуть.

Нагадаємо, 22 травня експерт видання Defense Express Іван Киричевський, ґрунтуючись на попередній інформації ГУР, заявив, що у першому півріччі 2023 року Росія збільшила потужності для виробництва ракет.

Також у середині травня стало відомо, що Росія планує розпочати виробництво нової конфігурації міжконтинентальної ракети "Ярс-М", щоб її було важче перехопити.