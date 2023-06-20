Підрив Каховської ГЕС: мешканців Криворізького району закликали зробити триденний запас води

За словами начальника Криворізької РВА, три громади позбавлені водопостачання повністю, ще кілька громад частково. Дніпровська ОВА направила в кожну з них ємності з запасами у 24 кубометри.

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Місцева влада закликала людей, які мешкають у Криворізькому районі, зробити вдома обов'язковий триденний запас води у себе вдома. Про це у вівторок, 20 червня, повідомив у своєму Telegram начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

За його словами, станом на сьогоднішній день централізоване водопостачання повністю відсутнє у трьох громадах — Грушівській, Вакулівській та Софіївській. Також частково без водопостачання залишаються населені пункти у Зеленодольській, Апостолівській та Глеюватській громадах.

Фото: Google Maps

Він зазначив, що кожна громада Криворізького району отримала від Дніпропетровської обласної військової адміністрації гнучкі ємності обсягом 24 кубометри для того, щоб забезпечити місцевих жителів питною водою. Також вантажі з питною водою було доставлено з Мукачівської районної військової адміністрації.

"Ми продовжуємо шукати варіанти забезпечення громад питною та технічною водою. Налагоджуємо співпрацю з благодійними та громадськими організаціями в Україні та за її межами. Одночасно працюємо над тим, щоб втілити в життя плани альтернативного забезпечення водою міста Кривий Ріг та інших громад Криворізького району", — наголосив Ситниченко.

Він попросив мешканців району обов'язково тримати вдома мінімальний триденний запас води.

Ситуація з водою у Криворізькому районі

У зв'язку з руйнуванням російськими окупантами 6 червня дамби Каховської ГЕС у Кривому Розі того ж дня було запроваджено обмеження на користування водою. Жителі міста почали у паніці скуповувати питну воду у місцевих магазинах.

При цьому голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул запевнив, що місцева влада розуміла ризики відсутності Каховської води ще рік тому і реалізувала великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста.

8 червня голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що води у водосховищі Південному при економному споживанні залишилося на півтора місяці.

У понеділок, 19 червня, Вілкул закликав місцевих жителів Кривого Рогу економити воду, оскільки, за його словами, за відсутності належної економії місто може залишитися без води через три тижні.