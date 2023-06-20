Підрив Каховської ГЕС: мешканців Криворізького району закликали зробити триденний запас води
За словами начальника Криворізької РВА, три громади позбавлені водопостачання повністю, ще кілька громад частково. Дніпровська ОВА направила в кожну з них ємності з запасами у 24 кубометри.
Місцева влада закликала людей, які мешкають у Криворізькому районі, зробити вдома обов'язковий триденний запас води у себе вдома. Про це у вівторок, 20 червня, повідомив у своєму Telegram начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
За його словами, станом на сьогоднішній день централізоване водопостачання повністю відсутнє у трьох громадах — Грушівській, Вакулівській та Софіївській. Також частково без водопостачання залишаються населені пункти у Зеленодольській, Апостолівській та Глеюватській громадах.
Він зазначив, що кожна громада Криворізького району отримала від Дніпропетровської обласної військової адміністрації гнучкі ємності обсягом 24 кубометри для того, щоб забезпечити місцевих жителів питною водою. Також вантажі з питною водою було доставлено з Мукачівської районної військової адміністрації.
"Ми продовжуємо шукати варіанти забезпечення громад питною та технічною водою. Налагоджуємо співпрацю з благодійними та громадськими організаціями в Україні та за її межами. Одночасно працюємо над тим, щоб втілити в життя плани альтернативного забезпечення водою міста Кривий Ріг та інших громад Криворізького району", — наголосив Ситниченко.
Він попросив мешканців району обов'язково тримати вдома мінімальний триденний запас води.
Ситуація з водою у Криворізькому районі
У зв'язку з руйнуванням російськими окупантами 6 червня дамби Каховської ГЕС у Кривому Розі того ж дня було запроваджено обмеження на користування водою. Жителі міста почали у паніці скуповувати питну воду у місцевих магазинах.
При цьому голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул запевнив, що місцева влада розуміла ризики відсутності Каховської води ще рік тому і реалізувала великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста.
8 червня голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що води у водосховищі Південному при економному споживанні залишилося на півтора місяці.
У понеділок, 19 червня, Вілкул закликав місцевих жителів Кривого Рогу економити воду, оскільки, за його словами, за відсутності належної економії місто може залишитися без води через три тижні.