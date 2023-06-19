"Закінчиться через три тижні": Вілкул розповів про ситуацію з водою у Кривому Розі (відео)

За словами чиновника, криворіжцям потрібно економити воду, оскільки буріння нових свердловин та створення бюветів неможливе через погану якість місцевих підземних вод.

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За відсутності належної економії місто Кривий Ріг Дніпропетровської області може залишитися без води за три тижні. Про це написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі 19 червня.

Як зазначає чиновник, економія води у місті відбувається шляхом зниження споживання промисловими підприємствами, заборони на роботу автомийок, заборони на полив зі шлангів та зниження тиску на житловий сектор. Крім того, з 22:00 до 05:00 місцевий водоканал працює тільки в режимі циркуляції.

За словами Вілкула, економія води зараз є обов'язковою для всіх криворіжців, оскільки інакше вона "гарантовано закінчиться через три тижні".

"Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води", — заявив Вілкул.

Голова Ради оборони також наголосив, що шахтна вода не підходить для використання. Забезпечити місто питною водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів, за словами Вілкула, також неможливо, оскільки замість чистої води під землею знаходяться високомінералізовані шахтні води.

Проблеми з водою після підриву Каховської ГЕС: у Кабміні оголосили про допомогу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 19 червня заявив про виділення 2,5 мільярда гривень для забезпечення Півдня України питною водою.

Крім того, 980 мільйонів гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії підуть на виплати громадянам, чиє житло зруйновано або пошкоджено повінню, викликану підривом окупантами Каховської ГЕС. Ще 560 мільйонів гривень виділено на одноразові виплати потерпілим.

У Кабміні виділили кошти на питну воду для Півдня

Нагадаємо, що 6 червня ЗС РФ підірвали Каховську ГЕС, у зв'язку з чим Олександр Вілкул заявив про запровадження обмежень на використання води у Кривому Розі. За його словами, ситуація у місті складна, але контрольована.

Ми також писали про те, що 6 червня мешканці Кривого Рогу влаштували ажіотаж у торгових мережах, масово скуповуючи питну воду у магазинах. Своєю чергою Олександр Вілкул закликав городян припинити паніку.