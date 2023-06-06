Підрив на Каховській ГЕС: у Кривому Розі люди в паніці масово закуповують питну воду (фото)

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав мешканців припинити паніку, однак у міських торгових точках вишиковуються черги за питною водою.

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У вівторок, 6 червня, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав мешканців припинити паніку, пов'язану із підривом Каховської ГЕС. Таку заяву він зробив у своєму Telegram-каналі.

"Криворіжці, припиніть паніку. Я ж написав – вода буде. Забір води за останні 5 годин збільшився у 2 рази – усі набирають ванни та інші ємності. Не витримує автоматика насосів, вибиває постійно. Тому частина насосів не працює", – написав чиновник.

Тим часом ЗМІ розповсюджують кадри, на яких мешканці Кривого Рогу влаштували ажіотаж у торгових мережах. Вони масово скуповують питну воду у магазинах.

Графіки зниження тиску води у Кривому Розі

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу пояснив, що зараз дуже важливо знизити споживання води на 30% у районах, вода в які подається від Каховського водосховища. Він попередив, що тиск води для цивільного населення знижуватиметься у часові періоди з 22:00 до 05:00 ранку, а також попросив керівників підприємств свідомо поставитися до витрат води.

"Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься протока та циркулювання", — зазначив він.

Також відомо, що в селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води здійснюватиметься за графіком — лише з 08:00 ранку до 12:00.

Нагадаємо, вранці 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

Крім того, у тимчасово окупованій Керчі виникли серйозні проблеми через порушення роботи греблі Каховської ГЕС. Це призвело до значних проблем із водопостачанням у місті.