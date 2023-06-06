Подрыв на Каховской ГЭС: в Кривом Роге люди в панике массово закупают питьевую воду (фото)

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул призвал жителей прекратить панику, однако в городских торговых точках выстраиваются очереди за питьевой водой.

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Во вторник, 6 июня, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул призвал жителей прекратить панику, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

"Криворожцы, прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды за последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", – написал чиновник.

Тем временем СМИ распространяют кадры, на которых жители Кривого Рога устроили ажиотаж в торговых сетях. Они массово скупают питьевую воду в магазинах.

Графики снижения давления воды в Кривом Роге

Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога объяснил, что сейчас очень важно снизить потребление воды на 30% в районах, вода в которые подается от Каховского водохранилища. Он предупредил, что давление воды для гражданского населения будет снижаться во временные периоды с 22:00 до 05:00 утра, а также попросил руководителей предприятий сознательно отнестись к вопросам расходов воды.

"Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркулирование", — отметил он.

Также известно, что в селах по дуге от Ингульца через низ до Софиевки подача воды будет также осуществляться по графику — только с 08:00 утра до 12:00 дня.

Напомним, утром 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

Кроме того, во временно оккупированной Керчи возникли серьезные проблемы в связи с нарушением работы дамбы Каховской ГЭС. Это привело к значительным проблемам с водоснабжением в городе.