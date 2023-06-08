"Запас на півтора місяці": Вілкул розповів про ситуацію з водою у Кривому Розі (відео)

За словами Олександра Вілкула, вночі до Кривого Рогу перестала надходити вода з Каховського водосховища, оскільки там рівень води впав нижче за рівень водозабору.

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Увечері у четвер, 8 червня, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що води у водосховищі Південному при ощадливому споживанні залишилося на півтора місяця. Про це він розповів на брифінгу за підсумками дня.

"Сьогодні о 03:20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір. І зараз уже знаходиться нижче за рівень 12,5 метрів, при нормі 16,8 метра. Для нас це означає, що в наше Південне водосховище вже перестала надходити каховська вода. У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, є запас при економному споживанні – наголошую, при економному – на півтора місяця", – сказав чиновник.

Він зазначив, що для нормального водопостачання міста потрібно здійснити три проєкти, один із них — спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

"Сьогодні відбулася нарада під головуванням Президента України Володимира Олександровича Зеленського, на якій я доповів ситуацію та шляхи вирішення. Ми реалізовуватимемо одночасно три проєкти. Один – спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два – силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало" – сказав Вілкул.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, "Кривбасводоканал" працює майже у штатному режимі, а якість води контролюється фахівцями.

"Повірте, фахівці "Кривбасводоканалу" та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Всім разом допомогти їм – зараз наше спільне завдання. І ваша допомога – це економія, економія та ще раз економія", – сказав він.

Нагадаємо, 6 червня Фокус розбирався, чи виявилися готовими до "водної" кризи чиновники та прості містяни. Президент Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмила Циганок заявила, що Кривий Ріг та деякі інші міста України на роки залишилися без водопостачання дніпровською водою.

Цього ж дня голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав припинити паніку, пов'язану з підривом Каховської ГЕС. Тим часом місцеві мешканці влаштували ажіотаж у торгових мережах, де масово скуповували питну воду.