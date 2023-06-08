"Запас на полтора месяца": Вилкул рассказал о ситуации с водой в Кривом Роге (видео)

По словам Александра Вилкула, ночью в Кривой Рог перестала поступать вода из Каховского водохранилища, поскольку там уровень воды упал ниже уровня водозабора.

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Вечером в четверг, 8 июня, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что воды в водохранилище Южном при экономном потреблении осталось на полтора месяца. Об этом он рассказал на брифинге по итогам дня.

"Сегодня в 03:20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении – подчеркиваю, при экономном – на полтора месяца", – сказал чиновник.

Он отметил, что для нормального водоснабжения города нужно осуществить три проекта, один из них – совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры.

"Сегодня состоялось совещание под председательством Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, на котором я доложил ситуацию и пути разрешения. Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один – совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два – силами города. Ответственность огромна, времени очень мало", – сказал Вилкул.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога, "Кривбассводоканал" работает почти в штатном режиме, а качество воды контролируется специалистами.

"Поверьте, специалисты "Кривбассводоканала" и многих других служб сейчас работают круглосуточно. Всем вместе помочь им – сейчас наша общая задача. И ваша помощь – это экономия, экономия и еще раз экономия", – заключил он.

Напомним, 6 июня Фокус разбирался, оказались ли готовыми к "водному" кризису чиновники и простые горожане. Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок заявила, что Кривой Рог и некоторые другие города Украины на годы остались без водоснабжения днепровской водой.

В этот же день председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул призвал прекратить панику, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Тем местные временем жители устроили ажиотаж в торговых сетях, где массово скупали питьевую воду.