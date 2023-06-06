"На годы остался без воды": как подрыв Каховской ГЭС повлиял на Кривой Рог — репортаж Фокуса

Кривой Рог — город, жители которого пьют "разную" воду. Центрально-Городской, частично — Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы питаются из Карачуновского водохранилища. А вот остальные 70% города водой снабжает канал "Днепр — Кривой Рог". Вода для него отбирается из Каховского водохранилища, которое стремительно мелеет из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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Кривой Рог уже второй раз за год из-за ракетных обстрелов и терактов ВС РФ испытывает перебои с водой. В сентябре 2022 года в городе начались проблемы с питьевой водой после того, как ВС РФ ударили ракетами по дамбе Карачуновского водохранилища, пытаясь затопить часть города. Сегодня, 6 июня 2023 года, в Кривом Роге снова начались проблемы с водой. Но теперь они связанны с разрушением Каховской ГЭС. Фокус разбирался, оказались ли готовыми к "водному" кризису чиновники и простые горожане.

Ажиотаж из-за воды в Кривом Роге: что происходит в магазинах и на улицах

Часть жителей Металлургического и Долгинцевского районов принялась скупать воду в расположенном поблизости супермаркете. Люди отдавали предпочтение негазированной воде в бутылках на 1,5 литра, которая продавалась под собственным брендом одной из линий украинских супермаркетов. Минеральную, газированную воду, воду, стоимостью выше 20 гривен, а также воду в бутылках, объемом на 5-6 литров горожане не покупали.

Упаковку воды, в которой было шесть бутылок по 1,5 литра каждая, взял только пожилой мужчина.

"Беру так воду раз в неделю. У нас с женой больные ноги — каждый день выходить за бутылкой воды, а потом подниматься на пятый этаж тяжело. Мне легче такую одну "ходку" раз в неделю сделать", — объяснил он.

Добавил, что дополнительную воду, несмотря на ситуацию с подрывом Каховской ГЭС, брать не будет. Мотивировал это тем, что питьевой им с женой достаточно, а воду для бытовых нужд ("техническую") они успели набрать в ванну, когда еще был напор в водопроводе.

Ажиотажа не было и в небольшом частном магазине в этом же микрорайоне, где криворожане могли купить разливную воду из бака в свою тару. В течение нескольких часов, по словам продавщицы, за водой пришло несколько человек. Каждый взял по пятилитровой бутылке воды. Все они были постоянными покупателями магазина.

В то же время в Долгинцевском районе города люди скупали питьевую воду активнее. Около 14:00 большая часть негазированной минеральной и столовой воды была раскуплена. Многие горожане покупали воду оптом.

В Долгинцевском районе люди жаловались на отсутствие воды с самого утра, поэтому питьевая вода из супермаркетов этого района начала активно раскупаться

В Металлургическом районе города, несмотря на то, что в некоторых микрорайонах из-за низкого напора вода была только у жителей нижних этажей, горожане воду не закупали. Более того, мужчина, который взял две бутылки питьевой воды и стоял в очереди на кассе, отказался от их покупки после того, как поговорил с кем-то по телефону. Охранник супермаркета отнес их обратно в зал и поставил на витрину.

На одной из центральных улиц города - проспекте Гагарина - люди не только не паниковали по поводу запасов воды, но и даже оставляли бутылки на кассе, отказываясь от покупок

Горожане, которые проживают в Ингулецком районе Кривого Рога, в некоторых магазинах и супермаркетах даже спровоцировали панику, пытаясь успеть запастись питьевой водой.

"Как с ума все сошли и разобрали всю воду. Вообще всю. Начиная от 0,5 и до 5 литров", — говорил мужчина средних лет, разговаривая по телефону.

"Проявите сознательность или будем отключать": какая сейчас ситуация с водой в городе

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале заверил горожан, что проблем с водой не будет. Для того чтобы решить, как обеспечить водоснабжением город, в Кривом Роге провели экстренное совещание. По словам чиновника, на нем рассматривались как меры технического характера (прокладка труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций), так и организационные мероприятия.

По его результатам для горожан озвучили алгоритм действий. Людям полностью запретили полив дачных и придомовых участков с помощью шлангов. Также криворожан предупредили о том, что давление воды будет снижаться с 22:00 вечера до 05:00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов. Кроме того максимально сократить потребительство воды должны и предприятия города.

"Под личную ответственность каждого руководителя предприятия. Прошу проявить сознательность, иначе будем отключать принудительно", — написал глава Совета обороны города.

Кроме того Александр Вилкул даже опубликовал отдельный пост, в котором просил горожан прекратить панику и перестать заполнять водой ванны "про запас". По его словам, в последующие пять часов после того, как люди узнали об уничтожении Каховской ГЭС, потребление воды в Кривом Роге увеличилось в два раза.

Однако несмотря на все заверения о том, что ситуация остается контролируемой, хоть и тяжелой, люди начали паниковать в социальных сетях.

"Как с ума все посходили": как Кривой Рог отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Около 10:00 горожане начали жаловаться на то, что вода пропала сразу в нескольких микрорайонах города. В местных телеграм-каналах об этом писали жители микрорайона Восточный-1 (Долгинцевский р-н) и Рудана (Металлургический р-н). Сначала люди ощутили проблемы с напором воды (это касалось как жителей 5-этажных домов, так и 9-этажек), а позже вода в кранах пропала и вовсе.

Одновременно о том, что в кранах нет воды вообще сообщили горожане с Терновского района и микрорайона "Вечерний" (Саксаганский р-н).

А те криворожане, у которых вода подавалась без перебоя, заметили, что она изменила цвет и запах. Из кранов у людей начала течь мутная вода с неприятным болотным запахом. В частности такая вода подавалась в высотные дома в районе площади Домностроителей.

Люди сразу из нескольких районов Кривого Рога начали жаловаться на странный вкус и цвет воды в кранах Фото: Скриншот

"Как с ума все посходили. Вспомнила, как в прошлый раз в нашу дамбу попали, паника такая же была. Все сделали быстро, воду в канистрах по разным частям города развозили, вода была. Паника только работе мешает", — отреагировала на ситуацию горожанка с именем Наталья. Объяснила, что сейчас о воде не беспокоится, так как еще с зимних месяцев, когда город страдал от отключений электричества, приучила себя и семью делать запас воды на несколько дней.

К заверениям главы Совета обороны города многие криворожане отнеслись со скепсисом.

Люди возмутились даже тем, что заметили в районе Соцгорода поливальную машину коммунальщиков, которая орошала клумбы. Горожане сочли полив цветов непозволительной роскошью.

В Покровском районе у горожан появилась другая проблема: малый напор воды позволял набирать воду только жителям нижних этажей. Выше третьего этажа вода не поднималась. Из-за этого соседи-жители верхних этажей начали просить соседей с нижних разрешения прийти и набрать воды.

"Приходят соседи с нижних этажей воды набрать. Ну вот как им объяснить про счетчик?" — написала жительница с именем Виктория в одном из телеграм-чатов города.

Кривой Рог, как и многие населенные пункты Украины, тоже питался из Каховского водохранилища. Новость о его обмелении в результате подрыва ГЭС вызвала панику у горожан Фото: Скриншот

"На годы остался без воды": чем Кривому Рогу угрожает подрыв Каховской ГЭС

По состоянию на сейчас даже экспертам трудно спрогнозировать, во что выльется подрыв Каховской ГЭС для некоторых регионов Украины.

Так, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок говорит о том, что Кривой Рог и некоторые другие города Украины на годы остались без водоснабжения днепровской водой.

Пока этот материал готовился к публикации, стало известно, что промышленный гигант "АрселорМиталл Кривой Рог" остановил производство стали, чтобы уменьшить потребление воды в критических условиях, в которых страна оказалась после подрыва ВС РФ Каховской ГЭС.

"Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором "АрселорМиттал Кривой Рог" ограничил потребление воды и уже поставил на паузу ряд процессов металлургического производства. Работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, приостановлена", — говорится в официальном сообщении.

Пресс-служба предприятия утверждает, что в работе остались только доменное и коксохимическое производства.

Как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы будет понятно в течение ближайших 3-4 дней после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище.

Напомним, 6 июня стало известно о том, что в Кривом Роге вводят ограничения на пользование водой. По словам председателя Совета обороны Вилкула, местные власти Кривого Рога понимали риски отсутствия Каховской воды еще год назад и реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города.

Все из-за того, что утром 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.