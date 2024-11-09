"Будемо нарощувати потужність": Україна виробила перші 100 ракет, – Зеленський

Понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони, і Україна вже має системі моделі для інвестування у виробництво зброї та є домовленість з кількома західними партнерами, повідомив президент.

Україна наростила виробництво власних ракет. Перша партія зі 100 вже виготовлена цього року. Про це 9 листопада у своєму щоденному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що провів кілька нарад щодо оборонної тематики і заявив, що Україна змогла наростити процес виготовлення боєприпасів та озброєння.

"В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", — повідомив президент.

Деталей він не розповів, але подякував кожному, хто задіяний у цьому процесі. Він додав, що понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони, і що Україна вже має системи моделі для інвестування у виробництво зброї та є домовленість з кількома західними партнерами.

Нагадаємо, що 9 липня повідомлялося, що акціонерне товариство "Укроборонпром" у столиці США Вашингтоні відкрило своє перше закордонне представництво.

Також повідомлялося, що Україна завершила випробування вітчизняних 155-мм снарядів. Боєприпаси українського виробництва, зазначили в "Укроборонпромі", будуть сумісні з усіма артилерійськими системами того ж калібру. Крім того Україна запустила спільні підприємства із західними оборонними компаніями.