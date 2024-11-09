"Будем наращивать мощность": Украина произвела первые 100 ракет, — Зеленский

Более 800 компаний работают над производством оружия для Сил обороны, и Украина уже имеет системе модели для инвестирования в производство оружия и есть договоренность с несколькими западными партнерами, сообщил президент.

Украина нарастила производство собственных ракет. Первая партия из 100 уже изготовлена в этом году. Об этом 9 ноября в своем ежедневном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что провел несколько совещаний по оборонной тематике и заявил, что Украина смогла нарастить процесс изготовления боеприпасов и вооружения.

"В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия — наши снаряды, наши пушки. Это и дроны — разных видов, для различных задач, — которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину. Будем это наращивать. Перешагнули отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году", — сообщил президент.

Деталей он не рассказал, но поблагодарил каждого, кто задействован в этом процессе. Он добавил, что более 800 компаний работают над производством оружия для Сил обороны, и что Украина уже имеет системы модели для инвестирования в производство оружия и есть договоренность с несколькими западными партнерами.

Напомним, что 9 июля сообщалось, что акционерное общество "Укроборонпром" в столице США Вашингтоне открыло свое первое зарубежное представительство.

Также сообщалось, что Украина завершила испытания отечественных 155-мм снарядов. Боеприпасы украинского производства, отметили в "Укроборонпроме", будут совместимы со всеми артиллерийскими системами того же калибра. Кроме того Украина запустила совместные предприятия с западными оборонными компаниями.