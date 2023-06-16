Ракетный удар по Украине: силы ПВО уничтожили 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров"

В сводке Воздушных сил ВСУ рассказали, что помимо ракетной атаки на столицу были уничтожены также разведывательные БПЛА. В военной администрации предупредили о новой опасности.

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Российская Федерация посреди белого дня атаковала мирные украинские города. Были запущены как ракеты, так и БПЛА. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ за 16 июня.

Представители ведомства отмечают, что всего в небе над Киевом сбили 12 ракет, среди которых:

6 аэробаллистических "Кинжалов";

6 крылатых ракет "Калибр".

Это лишь второй случай за время полномасштабной войны, когда украинские силы ПВО перехватывают больше одной ракеты этого типа за атаку.

Также украинским защитникам удалось сбить два беспилотника, которые вели разведку над городами Украины.

В Киевской городской военной администрации также отчитались о прошедших атаках. Сергей Попко отметил, что это была массированная комбинированная воздушная атака, которая в скором времени может повториться.

"Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и БПЛА. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные собираются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Существует БОЛЬШАЯ вероятность ПОВТОРНЫХ РАКЕТНЫХ АТАК БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали не игнорировать ни в коем случае воздушные тревоги.

Напомним, 15 июня сообщалось, что оператор Patriot рассказал об эмоциях после известий о сбитом "Кинжале". По словам 30-летнего бойца Вячеслава, они с побратимами действовали по инструкциям, но не ожидали, что смогут перехватить "супероружие" Путина. На следующий раз мониторы показали шесть таких ракет и они приступили к работе.

31 мая сообщалось, что РФ производит 2-5 ракет в сутки. При этом, эксперт Александр Коваленко считает, что Украина имеет очень высокий потенциал, чтобы сбивать российские ракеты, поскольку производственные мощности стран-союзников Украины на порядок выше, чем у России.