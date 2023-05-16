Сбили 6 "Кинжалов": в ВСУ рассказали подробности ночной атаки на Украину

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, силам ПВО удалось сбить все 18 российских ракет, а также вражеские беспилотники.

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 ракет Х-47М2 "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-службе главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Сообщается, что россияне атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

"С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М")", — сказано в сообщении.

Украинские защитники сумели уничтожить все вражеские ракеты, а также отбить атаку ударных дронов Shahed-136/131. Также силы ПВО сбили три разведывательных беспилотника РФ "Орлан-10" и SuperCam.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что ночью в Николаевской области ПВО удалось сбить 4 российские крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные оккупантами из Черного моря.

Первое уничтожение "Кинжала" в Украине

5 мая появилась информация, что ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Поначалу Воздушные силы это отрицали, но 6 мая командующий Николай Олещук официально это признал. По его словам, в ночь на 4 мая Х-47 "Кинжал" запустил с территории России истребитель МиГ-31К, но ЗРК Patriot успешно ее поразил.

13 мая спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что комплекс противовоздушной обороны Patriot сбил российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" в автономном режиме.

Напомним, в ночь на 16 мая Киев подвергся массированной ракетной атаке ВС РФ. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В Киевской городской военной администрации назвали эту атаку исключительной по своей плотности.

Напомним также, что ночью 16 мая в украинской столице прогремела серия взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, предварительно известно о троих пострадавших в Соломенском районе Киева.