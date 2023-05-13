Сработал автономно: в ВСУ рассказали, как Patriot сбил российский "Кинжал"

Украинские военные не знают, куда именно летела ракета, поскольку ее уничтожили на большой высоте.

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Комплекс противовоздушной обороны Patriot сбил российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" в автономном режиме. Об этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал "Суспільному" в комментарии 13 мая.

По словам Игната, у Patriot есть автоматический режим, в котором он уничтожает "все, что летит" — оператору достаточно нажать на кнопку "автомат". В таком режиме комплекс запускает ракету по цели, которую засек радар, и она летит навстречу "Кинжалу", когда тот снижается.

Юрий Игнат добавил, что силы ПВО сбили российскую ракету на большой высоте и не знают, куда она была нацелена. Высоко в небе малейшее отклонение меняет место попадания на десятки километров.

"Тут только можно гадать, куда он ["Кинжал", — ред.] должен был лететь. Если Patriot защитил сам себя, то и слава Богу", — подчеркнул представитель ВСУ.

Как отметил Юрий Игнат, россияне запускают "Кинжалы" по целям с заранее известными координатами, ракеты летят по сигналам от спутников и попадают с точностью 10-20 метров. По его мнению, ракета не могла навестись на Patriot, поймав излучение его радарных систем — для этого есть другие виды вооружения, например противорадарные ракеты Х-31. Кроме того, у россиян есть Х-22, которые настраиваются на контрастные металлические цели.

Нам нечего жаловаться. Имеем разную многоуровневую разветвленную систему: и западное, и советское (оборудование). Оно постепенно адаптировано и интегрировано в единую систему воздушной обороны государства. Есть у него радар [Patriot – ред.], все системы так работают, есть командный пункт, где отображается боевая обстановка, где сидит боевая обслуга. Боевая прислуга видит цели и принимает решения на их уничтожение", — рассказал Юрий Игнат.

5 мая появилась информация, что ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Поначалу Воздушные силы это отрицали, но 6 мая командующий Николай Олещук официально это признал. По его словам, в ночь на 4 мая Х-47 "Кинжал" запустил с территории России истребитель МиГ-31К, но ЗРК Patriot успешно ее поразил.

7 мая Юрий Игнат призвал не расслабляться, поскольку войскам Украины очень тяжело сбивать ракеты "Кинжал". Комплексы Patriot могут это делать, однако их недостаточно, чтобы полностью закрыть небо.