"Рано радоваться": в ВСУ рассказали, почему сложно сбивать "Кинжалы" (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, в Украине сейчас недостаточно комплексов, чтобы "закрыть" небо от баллистических ракет. Также нужны истребители F-16, которые смогут сбивать аэродинамические цели.

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В мире еще не было случаев уничтожения баллистических ракет из ЗРК Patriot. Об этом в воскресенье, 7 мая, рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, комментируя уничтожение российской ракеты "Кинжал" 6 мая.

По словам Игната, в России ракеты X-47 "Кинжал" представляют как "супер оружие" и до сих пор не могут поверить, что ВСУ удалось сбить одну из таковых.

"У нас есть оружие против баллистики, именно его мы давно просили у наших партнеров. Это и Patriot, и SAMP\T, способные сбивать баллистические цели. И когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как тот самый X-47 "Кинжал", – отметил Игнат.

Спикер ВС ВСУ также отметил, что россияне слишком рано узнали об уничтожении ракеты. Однако в современном мире сложно утаить какую-либо информацию, поэтому командующий Воздушных сил подтвердил успешное уничтожение цели. Однако комплексов, способных уничтожать баллистические ракеты в Украине пока что очень мало.

"Поэтому должны порадоваться, что есть такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало. Нужно его значительно больше, нужно больше этих систем, чтобы защитить наши большие города, объекты инфраструктуры, объекты атомной энергетики. Мы всегда это подчеркиваем для наших западных партнеров, что против баллистики нужно оружие — в первую очередь для этой цели, ну, а также она более дальнобойная в плане аэродинамических целей. И не забываем каждый раз в эфире упоминать F-16 — это то, что убережет нашу Украину и поможет нам победить", — рассказал Игнат.

Почему для ВСУ сложно сбить "Кинжалы"

Как рассказал Игнат, "Кинжал" — это аэробаллистическая ракета, у которой есть свои тактико-технические характеристики. Ее называют "Искандером" воздушного базирования.

"Собственно "Искандер-М" запускают с земли, он летит высоко в небо, фактически в стратосферу, и на высокой скорости возвращается вниз. Тут же самолет МиГ-31 поднимается на очень высокую высоту, там где разряженный воздух, оттуда запускает этот "Кинжал", — объяснил представитель Воздушных сил.

По словам Игната, ракета разгоняется до очень высокой скорости, потом опускается на свою цель сверху вниз. Таким образом сбивать ее имеющимися зенитными средствами невозможно из-за высокой скорости движения. Однако комплексам Patriot это по зубам.

ВСУ сбили ракету "Кинжал"

6 мая командующий Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинским защитникам удалось сбить российскую крылатую ракету Х-47 "Кинжал", которая ранее была неуязвима для имеющихся средств ПВО.

По его словам, ночью истребитель МиГ-31К запустил Х-47 "Кинжал" с территории России, однако украинские военные смогли сбить ее из зенитно-ракетного комплекса Patriot, полученного от США.

Напомним, 6 мая Юрий Игнат также рассказал подробности уничтожения российской ракеты Х-47 "Кинжал". По его словам, западные комплексы ПВО позволят защитить небо не только от баллистических ракет, таких как "Кинжал", но также самолетов и управляемых авиационных бомб.