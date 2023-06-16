"Сигнал Путіна лідерам Африки": Кулеба пояснив, що означає денна ракетна атака на Київ

На думку голови МЗС України, Росія показала африканцям, що хоче війни. Голова ОП Андрій Єрмак нагадав, що Москва влаштовувала ракетний обстріл і в лютому, у день візиту до Києва президента США Джо Байдена.

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Ракетна атака Росії на столицю України вдень 16 червня — це "сигнал Путіна" африканським лідерам про те, яким є ставлення його країни до будь-яких пропозицій про мирні плани. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомляє у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого за кілька тижнів ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети — це сигнал Африці: Росія більше хоче війни, а не миру", — повідомляє він.

Наслідки ракетної атаки на Київ

За інформацією керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, українські Повітряні Сили змогли вкотре відбити атаку ворога, збивши 6 ракет "Калібр", 6 "Кинджалів", а також БПЛА росіян.

"Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може виявитися будь-хто", — написав Єрмак.

Голова ОП нагадав, що Україна зазнавала ракетного обстрілу і тоді, коли в Україну прибув Президент США Джо Байден, а також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Світ повинен зрозуміти, що зараз необхідна консолідація та максимально жорстка позиція щодо Росії. Слід показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку та діє терористичними методами. Ми повинні об'єднатися навколо Формули миру президента Володимира Зеленського. Альтернативи їй не існує", — підсумував Єрмак та закликав обговорити подальші кроки на Глобальному саміті миру.

Ракетний обстріл Києва у день візиту африканської делегації

Нагадаємо, 16 червня з офіційним візитом у складі африканської делегації до Києва прибули президент Сенегалу Маккі Салл та президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса. Лідери країн Африки запланували зустріч з Володимиром Зеленським, щоб поговорити про новий мирний план.

При цьому відомо, що наступного дня делегація лідерів з країн Африки планує поїздку до Росії для переговорів про свій мирний план з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Цього ж дня російська армія обстріляла столицю України крилатими ракетами "Калібр" та "Кинжал". Вибухи чули у кількох районах Києва. Ракети запускали з акваторії Чорного моря, а загроза застосування балістичного озброєння була у центральних, східних та західних регіонах.