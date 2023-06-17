Погибли люди: россияне выстрелили из ПТРК по гражданскому автомобилю (фото)

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, инцидент произошел недалеко от села Гурьев Казачок. Ракета россиян была управляемой.

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Российские оккупанты 17 июня выстрелили из противотанковой установки по гражданскому автомобилю в Харьковской области. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram.

Он отметил, что управляемая противотанковая ракета поразила гражданскую машину. По предварительным данным, погибли 4 человека.

"По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибших на месте. Детали устанавливаются", — отметил Синегубов.

По его словам, инцидент произошел недалеко от села Гурьев Казачок. Именно в этот населенный пункт двигался автомобиль. Произошедшее Синегубов назвал очередным террором россиян мирного населения Украины.

Также глава ОВА показал фото с места происшествия.

Атака на автомобиль в Харьковской области Фото: Олег Синегубов/Facebook

Чуть позже Синегубов сообщил, что по уточненным данным, в результате прямого попадания из ПТКР "Корнет" погибли 2 жителя пгт Золочев. В автомобиле находились 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Они были волонтерами.

Отметим, что село Гурьев Казачок находится очень близко к России — всего в двух километрах от границы.

Гурьев Казачок на карте Фото: Wikipedia

Также напомним, что 17 июня в ОК "Юг" сообщили о риске использования техногенного шантажа Россией. Оккупанты "доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать взрывные команды, чтобы создавать техногенные катастрофы".

Кроме того, танкист ВСУ поведал, как угнал у россиян Т-90. Оккупанты ушли мародерствовать и оставили свой танк без присмотра посреди села в Донецкой области.