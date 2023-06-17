Погибли люди: россияне выстрелили из ПТРК по гражданскому автомобилю (фото)
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, инцидент произошел недалеко от села Гурьев Казачок. Ракета россиян была управляемой.
Российские оккупанты 17 июня выстрелили из противотанковой установки по гражданскому автомобилю в Харьковской области. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram.
Он отметил, что управляемая противотанковая ракета поразила гражданскую машину. По предварительным данным, погибли 4 человека.
"По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибших на месте. Детали устанавливаются", — отметил Синегубов.
По его словам, инцидент произошел недалеко от села Гурьев Казачок. Именно в этот населенный пункт двигался автомобиль. Произошедшее Синегубов назвал очередным террором россиян мирного населения Украины.
Также глава ОВА показал фото с места происшествия.
Чуть позже Синегубов сообщил, что по уточненным данным, в результате прямого попадания из ПТКР "Корнет" погибли 2 жителя пгт Золочев. В автомобиле находились 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Они были волонтерами.
Отметим, что село Гурьев Казачок находится очень близко к России — всего в двух километрах от границы.
Также напомним, что 17 июня в ОК "Юг" сообщили о риске использования техногенного шантажа Россией. Оккупанты "доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать взрывные команды, чтобы создавать техногенные катастрофы".
Кроме того, танкист ВСУ поведал, как угнал у россиян Т-90. Оккупанты ушли мародерствовать и оставили свой танк без присмотра посреди села в Донецкой области.