"Оставляет обожженные камни": Зеленский отреагировал на удар России по Покровску (видео)

В результате атаки погибли два человека — мужчина и женщина, а еще четырех раненых забрали медики. Спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут оставаться еще жители дома.

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Россия 7 августа нанесла два ракетных удара по городу Покровск Донецкой области, попав в многоквартирный дом. В результате атаки есть жертвы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Количество погибших он не назвал. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей.

"Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни", — прокомментировал руководитель государства.

Он отметил, что стоит остановить российский террор. Как отметил Зеленский, каждый в мире, кто сражается за свободу Украины и спасает жизни людей должен понять, насколько важно победить российских террористов.

"Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", — добавил президент.

Удар по Покровску: в Офисе президента назвали количество погибших

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также в Telegram прокомментировал ракетные удары РФ. Он сообщил, что в результате атаки погибли два человека — мужчина и женщина. Четырех раненых забрала скорая. Спасатели и медики работают. Чиновник призвал мир "задушить Россию экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских".

"Российских террористов надо остановить", — высказался он.

Ракетный удар России по Покровску

Город Покровск Донецкой области 7 августа обстреляли российские войска, попав в многоквартирный дом. Верхние этажи здания фактически снесло. Люди собственными силами начали разбирать завалы.

Как сообщил корреспондент Фокуса, взрывная волна была слышна в нескольких районах города. Через какое-то время в Покровске прогремел еще один взрыв.

Напомним, в июне житель Покровска рассказал, как выжил во время ракетного удара РФ. Мужчина рассказал, что зашел в ванную комнату, когда произошел ракетный удар по городу на западе Донецкой области. Его гараж и автомобиль полностью уничтожены.