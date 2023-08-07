"Залишає обпалене каміння": Зеленський відреагував на удар Росії по Покровську (відео)

Внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік та жінка, а ще чотирьох поранених забрали медики. Рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть залишатися ще мешканці будинку.

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Росія 7 серпня завдала два ракетних удари по місту Покровськ на Донеччині, влучивши у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки є жертви. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Кількість загиблих він не назвав. Наразі на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

"Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння", – прокоментував керівник держави.

Він наголосив на тому, що варто зупинити російський терор. Як зазначив Зеленський, кожен у світу, хто бʼється за свободу України та рятує життя людей повинен зрозуміти, наскільки важливо перемогти російських терористів.

"Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", – додав президент.

Удар по Покровську: в Офісі президента назвали кількість загиблих

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також у Telegram прокоментував ракетні удари РФ. Він повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік та жінка. Чотирьох поранених забрала швидка. Рятувальники та медики працюють. Посадовець закликав світ "задушити Росію економічно, силою позбавити їх можливостей воювати та вбивати цивільних".

"Російських терористів треба зупинити", – висловився він.

Ракетний удар Росії по Покровську

Місто Покровськ на Донеччині 7 серпня обстріляли російські війська, влучивши у багатоквартирний будинок. Верхні поверхи будівлі фактично знесло. Люди власними силами почали розбирати завали.

Як повідомив кореспондент Фокуса, вибухову хвилю було чути в кількох районах міста. Через якийсь час у Покровську прогримів ще один вибух.

Нагадаємо, у червні мешканець Покровська розповів, як вижив під час ракетного удару РФ. Чоловік розповів, що зайшов у ванну кімнату, коли стався ракетний удар по місту на заході Донецької області. Його гараж і автомобіль повністю знищено.