Российские войска обстреляли многоэтажный дом в Покровске (видео)

Люди собственными силами разбирают завалы. Через некоторое время после первого попадания в Покровске прогремел еще один взрыв.

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Город Покровск Донецкой области обстреляли российские войска, попав в многоквартирный дом. Об этом 7 августа сообщил в Telegram народный депутат Муса Магомедов.

На видео можно увидеть последствия разрушений. Верхние этажи здания фактически снесло. Вылетели почти все стекла в квартирах.

Люди собственными силами разбирают завалы. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщает корреспондент Фокуса, взрывная волна была слышна в нескольких районах города. Через какое-то время в Покровске прогремел еще один взрыв.

Ситуация в Покровске Донецкой области

По информации ГСЧС, за прошедшие сутки спасателями Донецкой области оказана помощь во время эвакуации. Удалось эвакуировать 26 человек с территории Покровска и Торецка. Из них 5 детей. Также было 5 человек с ограниченными физическими возможностями. В общем эвакуация на территории Покровского района понадобилась 48 лицам, из них 5 детей и 6 человек с ограниченными физическими возможностями. Соответствующие мероприятия и в дальнейшем будут продолжаться.

Напомним, 22 июня житель Покровска рассказал, как выжил во время ракетного российского удара. Шахтер Игорь, который вышел на пенсию, рассказал, что зашел в ванную комнату, и в этот момент произошел ракетный удар по городу на западе Донецкой области. Его гараж и автомобиль полностью были уничтожены. Осколками и взрывной волной было повреждено более 50 домов. Женщина попала в медицинское учреждение, а четыре человека от госпитализации отказались.

Также в феврале российские захватчики атаковали Покровск из РСЗО "Смерч". Одного из пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в Днепр. Часть города была отключена от электроэнергии для проведения работ по ликвидации последствий обстрела.