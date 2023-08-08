Вдарили "Іскандером" під час розбирання завалів: кількість жертв обстрілу Покровська зросла (фото)

За даними МВС, внаслідок ракетних ударів постраждали 67 осіб, серед яких 29 поліцейських та 7 рятувальників. Співрозмовник Фокусу зазначив, що ЗС РФ завдали другого ракетного удару, коли цивільні вийшли з укриттів, аби допомогти розібрати завали.

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У Покровську відновили роботи з розбирання завалів внаслідок ракетного удару ЗС РФ по 5-поверхівці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", — проінформував він.

Станом на зараз відомо про 7 загиблих та 67 поранених. Серед поранених більшість — працівники поліції та рятувальники.

"Серед загиблих — 5 цивільних, 1 працівник ДСНС, 1 — військовий. Серед поранених — 29 цивільних (у тому числі двоє дітей 2006 та 2012 року народження), 29 працівників поліції, 7 співробітників ДСНС та двоє військових", — повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Співрозмовник Фокусу розповів, що після першого вибуху у Покровську люди вийшли на вулицю, щоб оцінити масштаби руйнувань і розпочати розбір завалів. Через деякий час до сусідньої будівлі поцілила друга ракета.

Нагадаємо, що ЗС РФ вдарили по центру Покровська ввечері 7 серпня двома "Іскандерами" — о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста. Зруйнувані та пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

Фото: Донецька ОВА

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинув заступник начальник ГУ з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.